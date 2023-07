Da venerdì il nuovo singolo di Tropico

Share

È una delle penne più originali, caratteristiche e innovative della nuova musica italiana: stiamo parlando di Davide Petrella, autore di infinite hit. Ancora più originale e innovativo, però, è il suo progetto solista, Tropico, capace di esplorare ogni sfumatura del pop italiano, come dimostra ampiamente il nuovo singolo Che mma lassat’ a fa, disponibile a partire dal 21 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da D-Ross e Startuffo, due producer di culto napoletani, Che mma lassat’ a fa è un omaggio alla città d’origine di Tropico, per un brano dal tiro irresistibile e squisitamente estivo. “Questa canzone, come tutte le mie, sta sulle relazioni, tra le persone” racconta il diretto interessato. “Sviluppare pensiero in una qualunque forma d’arte per me ha senso solo se in qualche modo si resta connessi alla cosa più importante, la gente. La musica è della gente. Anche un pensiero che vola nella stratosfera deve avere un filo che lo lega a qualcuno, se no non vale nulla. ‘Nun m’arricord cchiù che me lassat’ a fa’ (Non mi ricordo più che mi hai lasciato a fare)… è una sensazione che mi è capitato di vivere e far vivere, sarà capitato a tutti. Le mie fragilità mi restano incredibilmente attaccate addosso, per raccontare delle storie che vadano a toccare dei tasti sensibili per me, della mia vita… Quando vai a sfiorare una vecchia ferita, il ricordo di come te la sei fatta ti lascia sempre qualcosa”.

Crediti “Che Mme Lassat’ A Fa”:

Scritto da : Davide Petrella

Prod : D-Ross e Startuffo

Artwork : Vittoria Piscitelli

Che mma lassat’ a fa è anche l’occasione di fare un annuncio importante: il nuovo album solista di Tropico, il secondo della sua lunga carriera, uscirà infatti a fine settembre.

Già annunciate le prime date del suo tour invernale (prodotto da Ufficio K, Suonivisioni, Garage Days), che lo porterà a cimentarsi con alcuni dei palchi più prestigiosi di tutta Italia, tra cui quello del Fabrique a Milano e del Palapartenope a Napoli. Queste le date già in prevendita: https://linktr.ee/tropico_tour

SAB 9/12 – BARI @ Demodè

GIO 14/12 – ROMA @ Largo Venue

SAB 16/12 – BOLOGNA @ Estragon

DOM 17/12 – MILANO @ Fabrique

SAB 23/12 – NAPOLI @ Palapartenope

Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico (portato avanti in parallelo con l’attività autorale per altri interpreti) inizia con la band Le Strisce, e successivamente come solista a partire dal 2018, con la pubblicazione dell’album Litigare. Davide è uno tra gli autori più richiesti in Italia, firma di alcune delle hit di maggiore successo degli ultimi anni, con decine di dischi di platino all’attivo: collabora con artisti del calibro di Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè Pequeno, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti altri. Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019: i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126. Nel 2022 i brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) lo ha portato a calcare i palchi di tutta italia in un tour totalmente sold out.

Comunicato stampa: Sony Music Italia