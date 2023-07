“Tette” il nuovo singolo della speaker Vanessa Grey

Share

Venerdì 21 luglio esce in radio e in digitale “TETTE”, il nuovo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante VANESSA GREY. È attivo il pre-save: https://ingrv.es/VanessaGrey-TETTE.

“TETTE” è un brano ironico, provocatorio ma che vuole lanciare un importante messaggio di forza a tutte le donne, un invito ad accettarsi e mostrarsi così come si è, senza paura del giudizio altrui. In una società in cui l’apparire conta di più rispetto all’essere, l’artista scrive un manifesto contro il body shaming, per educare, soprattutto le nuove generazioni, ad andare oltre l’aspetto esteriore, perché “dietro le tette c’è di più!”.

«Ognuno di noi è una persona unica e irripetibile – racconta Vanessa Grey – Alcune volte quello che pensiamo possa essere un difetto è il nostro valore aggiunto, quello che ci distingue dagli altri. Non c’è niente di sbagliato in nessuno di noi. Per anni ho nascosto il mio seno perché mi vergognavo a mostrarlo, crescendo ho imparato ad accettarmi ed oggi gli ho dedicato perfino una canzone!».

Insieme a Vanessa Grey, che ne è anche autrice, hanno collaborato alla realizzazione del brano: Valerio Carboni (autore e compositore), Karin Amadori (autore e compositore), Claudio di Cicco (autore), Marco D’Agostino (master).

Il nuovo brano di Vanessa Grey arriverà nella città di Milano a bordo di un London bus!

Venerdì 21 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, all’angolo tra via Gorizia e via Vigevano sarà infatti possibile ascoltare insieme all’artista “TETTE”.

Speaker Radiofonica, conduttrice, cantante, Vanessa Grey si approccia al mondo artistico già da piccolissima. Inizia, fin da bambina, a studiare canto con Maria Dato (mamma di Mia Martini) e pianoforte, conseguendo il 3° anno di Teoria e Solfeggio al conservatorio di Taranto. Presto l’amore per la musica incontra la passione per la radio così, iniziano le prime esperienze radiofoniche con Radio Sound e Radio Azzurra appartenente al gruppo delle grandi radio del sud. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 collabora dapprima per Radio Bellla & Monella e successivamente per Radio Reporter. Nel 2017 inizia una nuova avventura radiofonica con Radio Zeta con un programma notturno per poi condurre, nel 2018, il “Buongiorno Zeta” insieme a Gianni Riso.

Presenta insieme a Massimo Cotto la finale di Area Sanremo proclamando i 25 vincitori che accederanno a Sanremo Giovani su Rai Uno. Numerosissimi gli artisti della musica italiana intervistati da Vanessa tra cui Jovanotti, Michele Bravi, Gianluca Grignani, Elodie, Fiorella Mannoia ecc.

Lo scorso maggio le viene conferito il “Premio eccellenza donna Fidapa Bpw Italy, sezione Monza e Brianza, 2023”.

Attualmente dal lunedì al venerdì, è in diretta dalle 21 alle 24, su RTL 102.5 News e tutti i giorni dalle 11 alle 13 su Babayaga Tv.

Vanessa fa inoltre parte della famiglia di Up Music per supportare e guidare giovani artisti del ramo Academy.

