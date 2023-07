CoCo è tornato e lo ha fatto in grande stile

Share

“Qualcosa da bere” è il nuovo singolo che segna l’inizio della collaborazione con Warner Music Italy, dandoci già un assaggio di quello che sarà il suo prossimo progetto discografico.

Il brano, fuori ovunque da oggi al link https://wmi.lnk.to/qualcosadabere, è solo un primo tassello del viaggio che sta per intraprendere CoCo. Il rapper e cantautore tra i più talentuosi della scena napoletana, negli anni si è fatto conoscere per la sua capacità di portare una visione del mondo più introspettiva ed emotiva nell’urban italiano e continua a farlo come pochi sulla scena.

Per l’occasione ha voluto con sé la penna eccezionale del peso massimo dell’urban italiano LUCHÈ e la sapiente produzione di GEENO, che trasporta un sample iconico come quello di “7 Days” di Craig David nell’estate del 2023.

CoCo, Luchè e Geeno insieme: il risultato è una ballad accattivante, perfetta per le calde giornate estive e che ci ricorda di nuovo la grande abilità di suscitare emozioni, caratteristica della scrittura dei due artisti, da sempre in grado di colpire il lato più intimo dell’ascoltatore sui beat più diversi.

Il sodalizio tra CoCo e Luchè si è ormai consolidato nel tempo. La loro collaborazione, fatta di stima reciproca e di una profonda amicizia che li lega e che li ha visti insieme sul beat in varie occasioni, è iniziata ormai sette anni fa con “Malammore”, album culto di Luchè, e “La via giusta per me”, disco di esordio di CoCo.

Tra il 2018 e il 2020 troviamo CoCo in “Potere”, disco della consacrazione” di Luchè, che partecipa invece nei due anni successivi ai progetti “Acquario” e “Floridiana” di CoCo. Non potevano che tornare insieme anche nell’ultimo monumentale lavoro del rapper napoletano “Dove Volano Le Aquile” e nel secondo capitolo “DVLA Vol. 2”.

CoCo è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. Nel 2012 cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP “Doveva Andare Così”. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio “La vita giusta per me” per Roccia Music. Nel 2019 esce “Acquario” il suo primo album per Island Records/Universal. Il disco trainato dal singolo Bugie Diverse ha avuto un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale e nel 2020 pubblica il suo terzo album “Floridiana”. Nel 2021 collabora con Luchè nel brano “Topless” ed esce il suo joint album con Mecna, anticipato dal singolo omonimo, “Bromance”.

https://www.instagram.com/pizzaboycoco/

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS