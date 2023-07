Ludovico Einaudi in concerto a casa

Share

Ludovico Einaudi torna a casa con un concerto a sostegno della Biblioteca di Dogliani, donata nel 1963 al Comune da Giulio Einaudi, in ricordo di suo padre Luigi.

“ E’ un po’ di tempo che pensavo di fare un concerto a Dogliani. Negli ultimi anni ne ho fatti vari in zona ma adesso avevo il preciso desiderio di tornare nel territorio doglianese. Perché’ è qui che ho le mie radici, che amo tornare dai miei giri per il mondo, qui dove il suono del vento tra gli alberi, il colore della terra e i tramonti sul Monviso, mi danno un senso di pace impagabile e dove i suoi abitanti mi fanno sentire a casa.

Avevo sei anni quando i miei genitori mi portarono all’alba su questo bricco pieno di ginestre, sospeso sulla pianura e la catena di montagne, a vedere l’eclissi solare con degli strani binocoli adattati per l’occasione.

Guardando in linea d’aria verso Monforte, tra il bosco e le vigne, c’è un sentiero di tufo dove venivo sempre a camminare con mio padre a cercare fossili di conchiglie. Qui sulla cima del campo in mezzo a un ciuffo di alberi ci sono i ruderi di una cappella, San Bernardino. Negli anni ci sono sempre ritornato, da solo, con gli amici, con la mia famiglia.

Per me quello è sempre stato il punto magico, dove in una giornata limpida si può vedere tutta la catena delle Alpi che ti abbracciano in ciclo rama. Spero che sarà così il 16 settembre, quando saremo tutti li’ insieme, io a suonare il piano, e voi seduti sul prato ad ascoltare la mia musica godendo di questa magica cornice.”

– Il concerto si terrà all’aperto, in un luogo raggiungibile con una passeggiata di circa 1 km a piedi.

– E’ consigliato l’utilizzo di scarpe comode, crema solare ed un plaid per sedersi a terra.

– Il Comune di Dogliani organizzerà un servizio di trasporto con navetta dai principali parcheggi al punto di partenza della passeggiata.



I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2023 nei seguenti circuiti: Ticketone e Mailticket.

I biglietti saranno acquistabili anche presso l’Ufficio Turistico – Piazza Umberto I – Dogliani (CN).

Per informazioni:

Biblioteca Civica tel. 017370210, Piazza Luigi Einaudi n. 9

Ufficio turistico 0173742573 Piazza Umberto I n. 7,

ponderosa.it

ludovicoeinaudi.com

