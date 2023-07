Sfera Ebbasta e Shiva al Rock in Roma 2023

Share

Rock in Roma 2023 vedrà protagonisti SFERA EBBASTA e SHIVA, live il 26 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti sono disponibili su www.rockinroma.com, su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone e Ticketmaster.

Sfera Ebbasta, artista da bilioni di streaming e visualizzazioni, indiscusso recordman di vendite con 165 Dischi di Platino e 30 Dischi d’Oro all’attivo, idolo multigenerazionale con oltre 4,4 MLN di followers, sta marchiando a fuoco l’estate dei live con il suo SUMMER TOUR, forte dell’ultimo incredibile traguardo raggiunto, prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia. Sfera porterà sul palco una scaletta più ricca che mai, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di FAMOSO (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall che dominano la scenografia, e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

Shiva, dopo un lungo periodo nel quale ha creato grandissime aspettative, pubblicando diversi singoli e un EP, ha finalmente deciso di dare al pubblico quello che tutti i suoi fan desideravano da lungo tempo: un album. Milano Demons, uscito per Milano Ovest e distribuito da Sony Music Italy è un progetto a cui l’artista e il suo intero team hanno lavorato per molto tempo, con obiettivi molto ambiziosi. All’interno dell’album Shiva mette in mostra tutte le sue anime cambiando flow e mood di pezzo in pezzo, unendo brani diversi tra loro attraverso il filo conduttore del racconto e toccando diversi temi legati all’artista.

Comunicato Stampa: Promopressagency – Comunicazione