Sul palco del Marrageddon, Nayt e Kid Yugi

Dopo aver annunciato, a grande richiesta dei fan, il set MARRA + GUÈ (IN SANTERIA) anche per la data di MILANO, Marracash non si ferma e decide di portare altri due nuovi artisti a MARRAGEDDON.

Il 23 settembre all’Ippodromo La Maura di Milano arriverà sul palco anche KID YUGI, tra i talenti emergenti più forti e stimati della nuova scena, mentre il 30 settembre alla line up dell’Ippodromo di Agnano a Napoli si aggiunge NAYT, artista capace di sviscerare con le sue liriche argomenti attuali e senza tempo, portando il genere ad un alto livello autoriale e tecnico.

Il MARRAGEDDON, unico imperdibile evento live di Marracash per tutto il 2023, nonché festival rap più atteso dell’anno, irrompe sulla scena per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show irripetibili, che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa capace di unire Milano e Napoli.

Kid Yugi

Il direttore artistico Marracash ha radunato alcuni colleghi tra i più rilevanti e apprezzati della scena urban italiana, che si alterneranno sui due palchi di MARRAGEDDON, ciascuno di loro porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione. Questa la line-up ufficiale:

23 SETTEMBRE A MILANO

IPPODROMO SNAI LA MAURA

SALMO | FABRI FIBRA

SHIVA | PAKY | KID YUGI new

MARRA + GUÈ

IN SANTERIA

30 SETTEMBRE A NAPOLI

IPPODROMO DI AGNANO

LAZZA | GEOLIER

MADAME | NAYT new

MARRA + GUÈ

IN SANTERIA

…and more to be announced

Per entrambe le città, lo show inizia alle ore 17.00.

Nayt

I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival sono già disponibili.

Prevendite per Milano su Ticketone, Ticketmaster e punti vendita abituali.

Prevendite per Napoli su Ticketone, Ticketmaster, Etes e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Radio Deejay e m2o sono media partner di Marrageddon.

“Marra è da sempre un amico delle nostre radio, per questo abbiamo scelto di seguire il suo percorso dal principio e oggi siamo felici di poter supportare anche il suo festival. Saremo presenti a Milano e a Napoli con Deejay e m2o con un programma unico, pensato per l’evento, che andrà in onda in contemporanea su entrambe le radio. Il format sarà esclusivo: Albertino e WAD in diretta da Marrageddon. Insomma, ci saremo e lo faremo, come sempre, in modo speciale.” (Linus e Albertino)

Adidas è Official Partner del festival.

Frecciarossa è il Treno Ufficiale del festival.

Eventi in Bus è servizio bus ufficiale del festival.

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 12 certificazioni platino – 5 per “NOI, LORO, GLI ALTRI” e 7 per “Persona” – e 4 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto.

