Arene Cinevillage: il programma dal 4 al 10 settembre

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

P.za Vittorio Emanuele II – Roma (Esquilino)

ARENA CINEMATOGRAFICA

Inizio proiezioni: ore 21:00

Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”):

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto

Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it

Lunedì 4 settembre

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA

(Drammatico) 121’

di PAOLO GENOVESE

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco

Martedì 5 settembre

INCONTRO CON WALTER VELTRONI

a seguire

QUANDO

(Commedia) 105’

di WALTER VELTRONI

con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini

Mercoledì 6 settembre

MIA

(Drammatico) 108’

di IVANO DE MATTEO

con Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini

Giovedì 7 settembre

INCONTRO CON PUPI AVATI E ANTONIO AVATI

(al termine della proiezione)

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Drammatico) 98’

di PUPI AVATI

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenz

Venerdì 8 settembre

INCONTRO CON PILAR FOGLIATI

(al termine della proiezione)

ROMANTICHE

(Commedia) 143’

di PILAR FOGLIATI

con Pilar Fogliati, Barbora Bobulova, Claudia Lagona, Diane Fleri

Sabato 9 settembre

THE WHALE

(Drammatico) 117’

di DARREN ARONOFSKY

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins

Domenica 10 settembre

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

(Thriller) 119’

di ANDREA DI STEFANO

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva

EVENTI COLLATERALI

Ingresso gratuito

Martedì 5 settembre

Ore 18:30 (Arena)

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia

DISABILITA’ E DISTROFIA. Riflessioni sulla tutela e cura

Interverranno:

Angelo De Florio – Autore

Dr. Eleonora Torchia . UYLMD e POLICLINICO GEMELLI

Dr. Cristina Sancricca – Dir. Sanitario UILMD Lazio

Liliana Ianulardo – Presidente FSHD

Fulvia Gravame – Dir. Naz. Europa Verde

Presentazione dei libri

Angelo De Florio Memorie di un distrofico (Ibuc)

AA:VV: “Storie diverse. La normalità del disagio (Ibuc)

Intermezzi del Maestro Lorenzo Massotti (violista) e Gianni De Feo (attore)

Martedì 5 settembre

Ore 19:00 (Giardini)

DANZE RINASCIMENTALI

Gli strumenti e le storie: la lira di Barlam

a cura di Filippo D’Ascola

A Piazza Vittorio si balla dal vivo, come nei cortili e nelle piazze dei paesi del sud. Gli strumenti non sono elettrici, sono pezzi di legno, pelle e metallo che di solito non si trovano nei negozi di strumenti musicali. La lira calabrese è uno di questi strumenti, strumenti che per essere comprati o regalati hanno sempre una storia da raccontare, non quella di un negozio ma quella delle persone che l’hanno costruita, …o che se la sono trovata in cantina. A luglio abbiamo presentato Ottimamassima una lira piccolina con un suono molto antico, martedì parleremo di un’altra lira, la presenteremo brevemente e poi ci daremo ai balli con il suo suono e con quello degli altri strumenti e dagli altri suonatori che verranno come al solito a farci sudare dalle sette in poi, sui ritmi della tradizione italiana ed europea, dalle pizziche ai circoli circassi, dalle tarantelle ai valzer.

Mercoledì 6 settembre

Ore 19:00 (Arena)

PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA

Sguardi d’amore per il sapere

a cura della Libreria Rotondi

ATTRAVERSO I MONDI – PERCHÉ? – IL SOFFIO DI PSICHE

Incontro con Luigi Aversa.

Introduce Adriano Ercolani.

Il tema della conferenza riguarderà l’esperienza che nell’epoca attuale si ha dello psichico, che risulta essere totalmente carente in una civiltà che cerca risposte senza ospitare lo spazio della domanda, l’unico spazio dove può nascere il senso della vita, intesa nella sua dimensione più profonda.

Il professor Aversa ci condurrà, mediante le sue riflessioni, alla scoperta dei molteplici percorsi segnati dalle grandi discipline spirituali orientali ed occidentali ed alla esplorazione dei sentieri psichici dell’anima umana, attraverso i quali si riesce a cogliere l’essenza più vera della nostra esistenza.

Luigi Aversa è medico, psichiatra e psicanalista junghiano. Ha lavorato e insegnato nelle università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, è stato tra i fondatori della psichiatria transculturale italiana, ha fondato con Mario Trevi e Umberto Galimberti la rivista Metaxù. È stato presidente del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) e direttore della Scuola di Psicoterapia. Ha collaborato a lungo con Paul Ricoeur, ha conosciuto personalmente Jiddu Krishnamurti e ha contribuito alla diffusione del suo insegnamento. È autore e curatore di numerosi volumi e lavori pubblicati dalle più importanti case editrici italiane.

Adriano Ercolani si occupa da oltre vent’anni dei rapporti tra cultura occidentale e orientale. Relatore di festival quali Popsophia, Prendila con Filosofia e Biennale Democrazia, collabora al progetto filosofico Tlon e pubblica interventi e approfondimenti su numerose testate quali: L’Indiscreto, Linus, Linkiesta, Repubblica-XL e Il Fatto Quotidiano. Ha tradotto Advaita Vedanta. Una ricostruzione filosofica di Elliot Deutsch (Edizioni Tlon). Ha pubblicato saggi su Spinoza e l’Advaita Vedanta, il concetto di Kali Yuga e Nietzsche e gli umanisti. È co-autore con Alessandro Orlandi e Stefano Riccesi di Cielo interiore e guarigione (Stamperia del Valentino 2021) e con Francesco D’Isa di Introduzione alla Meditazione (Edizioni Tlon 2023).

Giovedì 7 settembre

Ore 18:30 (Arena)

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia

OLTRE I LIMITI DEL LINGUAGGIO

La visione poetica di Marina Petrillo

Dialogherà con l’autrice: Letizia Leone

Lettura di testi da Materia redenta (Ed. Progetto Cultura, 2019)

Lettura scenica di Anita Napolitano, Terry Olivi e Marco Colletti

Strumenti orientali del Maestro Oscar Bonelli

Inoltre da Mercoledì 6 a domenica 10 settembre torna Il Villaggio dello Sport CONI Lazio a Piazza Vittorio, con orario 18:30 – 22:30.

Si ricorda inoltre che sono sempre in corso I lunedì del gusto, le degustazioni dei vini della Regione Lazio organizzate con il sostegno di ARSIAL e in collaborazione con ARS – Associazione Romana Sommelier. Ai possessori del biglietto del film di Piazza Vittorio del lunedi saranno concessi due voucher gratuiti.

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

ARENA CINEMATOGRAFICA

ULTIMA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE

Inizio proiezioni: ore 21:00

Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”):

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto

Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it

Lunedì 4 settembre

STRANIZZA D’AMURI

(Drammatico) 134’

di GIUSEPPE FIORELLO

con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato

Martedì 5 settembre

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA

(Drammatico) 121’

di PAOLO GENOVESE

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco

Mercoledì 6 settembre

ASTOLFO

(Commedia) 83’

di GIANNI DI GREGORIO

con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano

Giovedì 7 settembre

INCONTRO CON PUPI AVATI E ANTONIO AVATI

a seguire

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Drammatico) 98’

di PUPI AVATI

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi

Venerdì 8 settembre

INCONTRO CON PILAR FOGLIATI

a seguire

ROMANTICHE

(Commedia) 143’

di PILAR FOGLIATI

con Pilar Fogliati, Barbora Bobulova, Claudia Lagona, Diane Fleri

Sabato 9 settembre

TUTTI SU! BUON COMPLEANNO CLAUDIO

(Documentario) 130’

di DUCCIO FORZANO

con Claudio Baglioni

Domenica 10 settembre

TRE DI TROPPO

(Commedia) 90’

di FABIO DE LUIGI

con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco

EVENTI COLLATERALI

Ingresso gratuito

Lunedì 4 settembre

Dalle ore 19:00

Fiera dell’artigianato

FaroArte da oltre un decennio pone all’attenzione delle persone e delle istituzioni il patrimonio in cultura materiale dell’artigianato artistico e creativo insime alla necessità sempre più stringente del trasferimento di saperi e competenze in metodi e processi innovativi.

Roberto Cumbo, architetto ed ex coordinatore delle scuole di Arti e Mestieri, Antonio Toscano, da decenni artigiano della pelle e docente con il corso di Tecniche di Lavorazione dei Pellami, Monica Cosimi, docente di Sartoria di Alta Moda, ambedue insegnanti nella scuola di Arti e Mestieri, Presentano se stessi e due giovani artigiani che r-esistono nella criticità in cui versa oggi questa realtà: Francesco Ferrari e Ilaria Nicita.

Il Progetto Fab-Iter, che verrà presentato dall’associazione giovanile Memorabilia, è vincitore del bando Vitamina C della Regione Lazio.

Martedì 5 settembre

Ore 18:45(Arena)

LIBRI & SPRITZ

Voci di libri

Anna Balzarro presenta

Il cammino dell’Alta via (Dei Merangoli Ed.)

Nina Quarenghi presenta

Registri di classe

(Garzanti ed.)

letture di Michela Cesaretti Salvi e Giorgio Russomanno

Giovedì 7 settembre

Ore 18:45(Arena)

LIBRI & SPRITZ

Per l’appuntamento di chiusura della stagione di Libri&Spritz a Monteverde 2023 ospiti d’eccezione! Saranno sul palco con la Community C.A.S.A.:

Carmen Verde, autrice del libro Una minima infelicità, Neri Pozza Ed.

modera Luca Verducci

Domenico Iannacone, autore del libro Che ci faccio qui

in dialogo con Anna Cherubini

Presenta la serata Giada Bassetti

Saluto di chiusura con il Presidente di C.A.S.A. Daniele Pozzi, Isabella Cognatti e tutti gli artisti della Community

Venerdì 8 settembre

Presentazione del libro

Quando il fumo si dirada

di Federico Raponi

(Ed. Tofani)

Domenica 10 settembre

Ore 19:30

Concerto