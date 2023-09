ADI Design Museum di Milano presenta il volume “Pattern&design”

Share

Martedì 12 settembre alle ore 18.30 all’ ADI Design Museum sarà presentato il volume “Pattern&design” a cura di Anna Mainoli e Alessandra Coppa, edito da 24 ORE Cultura. All’incontro saranno presenti le curatrici e interverranno l’industrial designer Giulio Iacchetti, la giornalista, critica e art director Cristina Morozzi e il CEO di Italian Radical Design Charley Vezza. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

“Pattern&design” raccoglie per la prima volta in un volume di grande formato gli esempi più significativi di pattern realizzati nell’ambito del design moderno e contemporaneo, a partire dal Bauhaus fino alle più recenti realizzazioni, includendo lavori di maestri quali Anni Albers, Gunta Stölzl, Ray Eames, Alexander Girard, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi. Tra le pagine del libro, compendio della decorazione dal movimento Moderno fino a oggi, si prendono in esame progetti realizzati su differenti supporti, dai tessuti alla carta, dalla ceramica alle materie plastiche, fino ai nuovi materiali.

Il volume – che si rivolge a tutti gli appassionati dell’argomento, ma rappresenta anche uno strumento di consultazione utile a professioni del settore e a studenti di architettura e design – è arricchito da un ampio corredo iconografico, che presenta i temi maggiori legati ai pattern, dai motivi geometrici a quelli floreali e zoomorfi, fino alle sperimentazioni digitali più recenti.

Alessandra Coppa – architetto e giornalista pubblicista, è docente di “Storia dell’architettura contemporanea” presso il Politecnico di Milano e di “Storia e documentazione dei beni architettonici” presso l’Accademia di Brera. Autrice di saggi e libri sull’architettura contemporanea, è stata ideatrice e autrice di collane di architettura e design per il “Corriere della Sera”. Per la collana Interior Cube Design di 24 ORE Cultura ha curato il volume “Natural Houses”.

Anna Mainoli – è autrice e curatrice di numerose pubblicazioni, tra cui Building Green Futures. Mario Cucinella Architects (Forma Edizioni, 2020), The Design City. Milano città laboratorio (progetto ideato per Salone del Mobile Milano, 2019), Spazi di relazione (per Fondazione Fiera Milano, 2022), Arassociati. Architetture milanesi (Forma Edizioni 2022). È ideatrice e curatrice della collana Paesaggio Italia, 12 volumi attualmente in pubblicazione per “La Repubblica” e “National Geographic”. Ha inoltre collaborato, con Alessandra Coppa, alla realizzazione della collana “Lezioni di Architettura e Design” (“Corriere della Sera”), 50 monografie dedicate ai maggiori architetti moderni e contemporanei.

Locandina evento

Comunicato Stampa: ddlArts