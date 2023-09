Firenze: “Eccellenza e sostenibilità” le imprese si raccontano

Share

“Eccellenza e Sostenibilità: un modello di Bellessere e FairPlay”: questo il titolo del primo appuntamento di settembre previsto dal calendario per festeggiare i dieci anni di Palazzo Coppini, edificio storico nel cuore di Firenze, sede di eventi internazionali e convegni. Appuntamento martedì 12 settembre ore 16 nelle sale del Palazzo in via del Giglio 10 per riflettere sui pilastri della nuova economia, insieme a Massimo Lucidi, giornalista e presidente della Fondazione E-Novation, nonché direttore editoriale di “The Map Report”, testata giornalistica nata da un progetto UNESCO. Intervengono Anna Pasotti, presidente di Sostenibilità d’Impresa, Tommaso Marrocchesi Marsi, vice presidente della Fondazione Territori Chianti Classico, Giorgio Terziani, visiting professor alla Saint George School, Andrea Battiata dell’Orto Bioattivo Firenze, l’architetto Egidio Raimondi e l’imprenditore Hicham Benmbarek. L’evento fa parte del progetto “Premio Eccellenza Italiana”, che promuove le storie di merito e talento, in collaborazione con Movimento Life Beyond Tourism e Fondazione Romualdo Del Bianco (prenotazione all’indirizzo info@palazzocoppini.org o chiamando il 0552382762 o tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eccellenza-e-sostenibilita-un-modello-di-bellessere-e-fairplay-710347577727?aff=oddtdtcreator.).

“La tappa di Firenze del road show della Fondazione E-Novation e la Fondazione Romualdo Del Bianco – dichiara Massimo Lucidi – è un appuntamento importante per parlare di eccellenza e sostenibilità nel territorio toscano, emblema e modello di periferie di qualità, composto da piccoli borghi e piccoli centri. La Toscana è un brand internazionale, un luogo raccontato dal cinema internazionale e d’autore, una regione conosciuta in tutto il mondo che ha sempre bisogno di rinnovare la propria coscienza e consapevolezza. Protagoniste sono le storie di innovazione vissute con animo e nuova determinazione, che si basano su una tradizione tutta italiana unica al mondo, che si ritrova nelle storie, nelle trincee del lavoro ben fatto e concorrendo a consolidare intuizione e iniziative nuove”.

Dichiara Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco: “La Toscana e l’Italia incarnano un patrimonio unico al mondo, che va ben oltre il patrimonio tangibile, per abbracciare la capacità del sapere e saper fare delle varie comunità con le loro straordinarie eccellenze. In questa luce, il Movimento Life Beyond Tourism e la Fondazione Romualdo Del Bianco si impegnano a sensibilizzare e coinvolgere gli operatori economici nell’esplorare e valorizzare appieno questo legame vitale. La collaborazione tra operatori economici e la valorizzazione del territorio sono le chiavi per lo sviluppo di un futuro sostenibile e prospero. Per questo invito a partecipare a questo incontro che mostra con concretezza il ruolo fondamentale che ognuno e ognuna di noi svolge nel plasmare il futuro del territorio, quotidianamente, nei vari ruoli e nelle diverse comunità a cui apparteniamo”.

I festeggiamenti per il decimo compleanno di Palazzo Coppini continuano il 19 settembre con l’appuntamento “Le geometrie e la matematica della Cupola del Duomo di Firenze”, curato dall’esperto dell’opera del Brunelleschi, il professore Roberto Corazzi. Riprendono anche le visite del museo l’ultimo venerdì del mese: vi aspettiamo il 29 settembre alle 10:30 e alle 15:00 prenota la tua visita al 055 2382762 oppure scrivendoci a info@palazzocoppini.org.

PER PRENOTARE

055 2382762 oppure scrivendo a info@palazzocoppini.org

CONTATTI

E-Mail: info@palazzocoppini.org

Tel. +39 055 2382762

Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 12.30 (escluso sabato, i festivi e il mese di agosto)

Per informazioni / disponibilità sale: info@palazzocoppini.org

Comunicato Stampa: Chiarello Puliti & Partners srl