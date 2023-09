Roma, Agorà – Teatro e Musica alle Radici

Share

Continua Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il Festival organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Circa cinquanta appuntamenti, tutti ad ingresso libero, che vedono al centro della kermesse teatro, musica, danza, circo, clownerie e spettacoli itineranti. Tutti eventi, in scena dal 20 settembre al 30 novembre, che hanno come principale obiettivo quello di portare avanti una continuità con le passate edizioni e la volontà, sempre più imponente, di portare l’arte e la cultura nelle zone periferiche della città.



Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali e con il sostegno dei Fondi 8xmille della Chiesa Valdese.

Dopo il successo dei primi appuntamenti “Agorà – Teatro e Musica alle Radici” continua la sua programmazione con tre imperdibili spettacoli: Pop Up Theatre con Chiara Casarico, Emanuela Bolco, Rita Superbi, si tratta di uno spettacolo itinerante che parte da Paizza S. Maria dell’Olivo il 29 settembre alle 17.00. Lo stesso spettacolo sarà riproposto domenica 1 ottobre alle 16.00 da Piazza della Balena.

Il 30 settembre, invece, presso il Parco Campagna Ex Parco Meda di Roma alle ore 17.00 Tiziana Scrocca e Chiara Casarico sono in scena con ZIT! Esistenziali Speculazioni Silenziose sul Niente da Dire. Il progetto Zit! nasce come studio sulla comunicazione e sull’impossibilità di comunicare, in bilico tra realtà e surrealtà, tra piccoli momenti di quotidiana follia ed esistenziali speculazioni sul linguaggio e sulle relazioni. “Partendo da una molecola dialogica che contiene in sé un ossimoro – l’invito alla comunicazione e la chiusura della comunicazione stessa (dici!…zitta!) – abbiamo cominciato un percorso di improvvisazione che ha dato vita a due personaggi impantanati in un’atmosfera beckettiana, tesi a cercare un dialogo che non riesce a svilupparsi verbalmente” Spiegato le due attrici. Questa impossibilità di dire genera invece un ricchissimo dialogo di suoni, gesti, automatismi, ecolalie, ritmi, parole-suono che esprime la relazione, i ruoli, le condizioni psichiche, i fraintendimenti, le delusioni, le conflittualità, le complicità. I personaggi sono come afasici, nella loro relazione hanno a disposizione solo poche parole per non dire e per riconfermare l’assioma che “non c’è niente da dire”. Un eterno rapporto vittima-carnefice che si muove intorno alla paura del silenzio che – in un gioco di scatole cinesi – rimanda alla complessità delle relazioni: dipendenza/bisogno/solitudine/ giochi di potere/senso di colpa.

“Zitta” e “Dici” – aspettano che ci sia qualcosa da dire, qualcosa che restituisca senso, nella consolatoria illusione che le parole servano ancora a dare senso al mondo, all’identità e alle relazioni. Però, ogni volta, la delusione è inevitabile. Ma è proprio la delusione che porta avanti l’azione e riaccende la voglia di ritentare.

Programma

Venerdì 29 settembre

17:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Chiara Casarico, Emanuela Bolco, Rita Superbi

Spettacolo itinerante da Piazza S.Maria dell’Olivo

Sabato 30 settembre

17:00 TEATRO ZIT!

Chiara Casarico, Tiziana Scrocca

Parco Campagna Ex Parco Meda

Domenica 1 ottobre

16:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Emanuela Bolco

Spettacolo itinerante da Piazza della Balena

