“Acqua e Zucchero” il nuovo album di Peter White

Esce venerdì 27 ottobre “ACQUA E ZUCCHERO”, il nuovo album del cantautore romano PETER WHITE. Il progetto discografico, già disponibile in presave, contiene i featuring con chiamamifaro, Galeffi e Gemello.

Con “ACQUA E ZUCCHERO” il cantautore, con la consueta cifra stilistica caratterizzata da un’accurata ricerca delle parole per le sue canzoni, continua a raccontare storie autentiche, personali ma in cui è semplice immedesimarsi. Ideali, dubbi, emozioni e sentimenti contrastanti si mescolano secondo dopo secondo, nota dopo nota, rivelando un quadro temporale dell’esistenza di PETER WHITE, scandito tra la prima e l’ultima traccia.

«Nel 2022 sentivo l’esigenza di riprendere un contatto più radicato con la mia musica, un po’ come un sorso d’acqua dopo una faticosa corsa» – racconta PETER WHITE – «Per questo motivo per il mio terzo album ho scelto il titolo “ACQUA E ZUCCHERO”. Ero affascinato dall’estetica romantica di questa miscela: rigenerante quanto semplice. Dentro questo progetto, il più lungo che ho realizzato finora, ci sono quattordici brani che si mescolano proprio come fanno le molecole dell’acqua con quelle dello zucchero. È un disco ibrido ed eterogeneo, con tanti produttori, musicisti e sonorità.

“ACQUA E ZUCCHERO” giunge in seguito a un anno ricco di release e traguardi per PETER WHITE, che in questi mesi ha pubblicato brani come “Dall’altra parte del mondo”, che ha ottenuto oltre 2,5 milioni di ascolti, “Mercoledì, 2017”, che conta 2 milioni di ascolti, e “Foto mosse”, che ha raggiunto 1 milione di ascolti, totalizzando così mezzo milione di ascoltatori mensili. Il cantautore ha anche intrapreso con successo un tour in varie città italiane, coronato dai sold out di Roma e Milano, che gli ha permesso di esibirsi live e cantare insieme al pubblico il repertorio con cui in questi anni si è fatto conoscere diventando uno dei talenti più apprezzati della sua generazione.

“ACQUA E ZUCCHERO” fa parte del nuovo percorso musicale intrapreso da PETER WHITE lo scorso anno dopo varie esperienze con importanti case discografiche, un cambio di rotta verso l’indipendenza che ha permesso all’artista di essere completamente focalizzato e consapevole su ogni fase creativa della propria musica.

Biografia

Nato a Roma nel febbraio del 1996, Pietro Bianchi, in arte Peter White ha sempre amato scrivere e ha sempre avuto una grande passione per il cantautorato. Il suo percorso inizia nel 2018 con una serie di singoli, da subito molto apprezzati, come “Birre Chiare”, “Lollipop” e “Narghilè”, che ad oggi conta più di 24 milioni di stream su Spotify e ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Dopo una parentesi con la nota casa discografica Sugar, nell’aprile del 2019 esordisce con l’album indipendente “PRIMO APPUNTAMENTO”, prodotto dai fedelissimi produttori Niagara e Polare, che tuttora ha totalizzato più di 33 milioni di ascolti su Spotify, e nell’estate dello stesso anno intraprende un tour in tutta Italia. Nel 2020 torna sulle scene con diversi singoli pubblicati per Sony Music, con cui nel 2022 pubblica anche il secondo disco “MILLISECONDI”, impreziosito dai featuring con Gemello, Clied e Zero Assoluto. Lo stesso anno l’artista porta l’album dal vivo riempiendo con il sold out i club Monk e Tunnel, rispettivamente a Roma e a Milano. Tornato nuovamente indipendente Peter White pubblica diversi singoli che anticipano l’uscita del terzo album “ACQUA E ZUCCHERO”: da “Lunatica” a “Karaoke”, passando per “Dall’altra parte del mondo”, “Mercoledì, 2017”, “Trattami come vuoi” e “Foto mosse”. Ad avvalorare il successo di questi brani, che ad oggi hanno totalizzato già oltre 7 milioni di ascolti su Spotify, un tour nelle principali città italiane e i sold out di Roma e Milano.

Comunicato Stampa: Coco District