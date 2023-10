Chiara Francini scoppiettante a teatro

Share

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, un vulcano di carisma e vitalità: sarà Chiara Francini, attrice campigiana da anni alla ribalta sui più importanti palchi italiani, la protagonista, insieme all’attore Alessandro Federico, di un evento speciale che anticipa “Come l’airone”, nuova stagione di prosa al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Firenze (piazza Dante 23). Appuntamento giovedì 26 ottobre ore 21.00 con “Coppia aperta, quasi spalancata”, capolavoro di Dario Fo e Franca Rame inuna produzione Infinito srl e Tieffe Teatro con la regia di Alessandro Tedeschi: in scena le evoluzioni di un matrimonio borghese alla luce delle riforme degli anni 70, le trasformazioni sociali e politiche e l’ironia di una delle coppie d’arte più luminose del teatro italiano per una riflessione sempre attualissima (ultimi posti disponibili). Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli e la collaborazione e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Chiantibanca, Unicoop Firenze. Continua la campagna abbonamenti completi per la stagione e mini abbonamenti per 3 spettacoli, info: www.teatrodante.it.

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”: “Coppia aperta, quasi spalancata”, caposaldo del teatro italiano, rappresenta uno degli spettacoli più popolari e irriverenti della penisola. Chiara Francini si mette alla prova con un testo importante che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia: l’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche, pur di continuare a stare vicina al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Tra dialoghi e monologhi brillanti, questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici le differenze tra la psicologia maschile e quella femminile. “Coppia aperta…quasi spalancata” porta in scena l’insofferenza al concetto di monogamia che tutti, prima o poi, ci ritroviamo ad affrontare.

COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA

Di: Dario Fo e Franca Rame

Con: Chiara Francini e Alessandro Federico

REGIA: Alessandro Tedeschi

PRODUZIONE: Infinito srl e Tieffe Teatro

LUCI: Alessandro Barbieri

SCENOGRAFIA: Katia Titolo

COSTUMI: Francesca Di Giuliano

AIUTO REGIA: Rachele Minelli

MACCHINISTA: Raffaele Basile

FOTO DI SCENA E GRAFICA: Manuela Giusto

MUSICA: Setti, Pasino

FONICO: Gianluca Meda

ORGANIZZAZIONE: Morena Lenti

AMMINISTRAZIONE: Riccardo Rossi

INGRESSO

Coppia aperta, quasi spalancata: intero 17€ / ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni, abbonati alla stagione teatrale 15€

INFO

Teatrodante Carlo Monni

piazza Dante 23, Campi Bisenzio (Fi)

T. 055 8940864

Whatsapp e Telegram 3463038170

biglietteria@teatrodante.it

www.teatrodante.it

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Teatrodante Carlo Monni