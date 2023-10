Feid in Italia per un unica tappa

Share

Feid approda in Italia con un’unica data il 6 novembre 2023 al Fabrique di Milano. Artista colombiano di talento che ha iniziato la sua carriera scrivendo i successi per artisti del calibro di J Balvin e Nicky Jam per poi avviare ulteriori collaborazioni che hanno mostrato il suo immenso potenziale. Feid è tra i 5 artisti più ascoltati al mondo, con oltre 30miliardi di stream totali e 7 candidature ai Grammy Awards. È uno degli artistiche sta rivoluzionando la scena musicale mondiale, creando un vero e proprio movimento culturale attraverso la sua musica e i social.



‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ (MOR, Don’t Fear The Darkness), il suo nuovo disco, è uscito il 29 settembre e allude al tema che, nonostante tutto ciò che ci accade, possiamo tutti brillare al buio.

Questo disco arriva in un momento cruciale della sua carriera, in cui l’artista sta evolvendo e continuando a sperimentare in fatto di sonorità. Il tema dell’oscurità, solitamente associato a elementi negativi, viene qui esplorato come una vera e propria opportunità, come un momento in cui essere coraggiosi e uscire dalla comfort zone.

L’album è stato realizzato a Los Angeles, dove Feid e i fedeli collaboratori Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan e Rolo) si sono rinchiusi in casa per oltre un mese con l’obiettivo di non creare sonorità Reggaeton fino a quando non avessero trovato un sound più globale.

Feid (nickname: FERXXO, vero nome:Salomón Villada Hoyos, 30 anni) è un rapper colombiano che ha ottenuto ben 7candidature ai Grammy Awards. È uno degli artisti che sta rivoluzionando la scena urban mondiale, creando un vero e proprio movimento culturale attraverso la sua musica e i social.

Feid all’inizio della sua carriera si è dedicato alla scrittura (come autore compare nella super hit reggaeton di JBalvin “Ginza”) e alle collaborazioni per altri artisti, fra cui Sebastian Yatra, Mahmood e Sfera Ebbasta.

Tutto è cambiato lo scorso anno con il suo album “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, entrato nella top10 della classifica Billboard Top Latin Albums.

“Ho iniziato ad essere più fedele a ciò che sono e alle mie origini colombiane. Ho aperto la porta più cool che potessi mai trovare, che era appunto il trovare la mia identità e introdurre al mondo El Ferxxo. Mi è servito tempo per capire che questo era ciò che dovevo fare veramente e connettermi alle persone” – racconta Feid a proposito della svolta nella sua carriera in un’intervista pubblicata da Billboard.

Feid è uno dei 5 artisti più ascoltati al mondo con oltre 25 miliardi di stream totali. Recentemente ha raggiunto il record per essere da oltre 300 giorni consecutivi l’artista maschile colombiano più ascoltato ogni giorno su Spotify nel mondo.

Il suo tour realizzato nel 2022,comprensivo di 14 date negli Stati Uniti, è andato sold-out in meno di 24 ore. Si è esibito in 3 concerti da headliner in Messico vendendo oltre 20.000biglietti dove prima si era esibito solo come ‘surprise guest’ per altri artisti. “Sento che tutto è stato molto graduale nella mia carriera […] Non voglio ancora rendermi conto di ciò che sta accadendo. Voglio solo fare la miamusica, stare con la mia famiglia, mangiare frijolitos (fagioli) e rilassarmi”– ha raccontato l’artista nella medesima intervista.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 15:00 di mercoledì 25 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

