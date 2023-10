CanovA Gameroom, cosa succede in uno studio di registrazione

Share

Uno studio, un artista, il produttore musicale italiano più di successo degli ultimi anni.

Nella prima puntata di CANOVA GAMEROOM (www.youtube.com/watch?v=nj0uq_pSa_8) vediamo CanovA e il suo primo ospite CLEMENTINO alle prese con un obiettivo: creare un brano in sole tre ore.

L’MC partenopeo arriva in studio, prende carta e penna e il resto viene da sé. Assistere al suo processo creativo e di registrazione può solo essere d’ispirazione per chi vuole fare dell’hip hop la sua vita.

Il risultato? Un freestyle magistrale, una lezione di produzione per tutti: “A FORZ’ RO RAP”, il brano creato insieme in studio, è fuori ovunque al link: https://smi.lnk.to/Aforzrorap.

In questo format, prodotto da Borotalco, CanovA apre le porte del suo regno musicale e invita i suoi ospiti per una sfida: scrivere, produrre e registrare in una sola session una canzone partendo da 0. Un’occasione per vedere modalità e dinamiche tramite le quali il produttore multiplatino e i diversi artisti ospiti si influenzano e stimolano reciprocamente, assistendo alla nascita di una potenziale hit.

Scambi di idee, entusiasmo e stimoli reciproci sono gli ingredienti che caratterizzano CanovA GameRoom, ma anche il lavoro del suo ideatore, la cui carriera ha rivoluzionato il pop italiano degli ultimi 20 anni. Generi musicali, attitudini e stili dei differenti artisti si fondono con la lunga esperienza del produttore, per quella che possiamo considerare una vera e propria masterclass sul processo creativo, sia dal punto di vista artistico che tecnico.

Clementino, si avvicina al rap nel 1996 e si fa largo nella scena hip hop vincendo tutte le più importanti gare di freestyle italiane. Proprio dopo aver vinto il suo primo torneo nazionale di freestyle, si mette al lavoro per realizzare il suo primo album indipendente dal titolo “Napoli Manicomio” (2006) al quale segue “I.E.N.A.” (acronimo di “Io E Nessun Altro”, 2011). Dopo il progetto “Rapstar” con Fabri Fibra, firma un contratto discografico con una major e pubblica 4 album di grande successo. Grazie alla gavetta, a centinaia di live, ai dischi d’oro e milioni di stream, si ritaglia un ruolo importante prima nella scena partenopea e poi italiana, riuscendo a esportare anche la lingua napoletana nel rap in tutto il paese, con brani quali “La Luce”, “O’ Vient”, “Cos Cos Cos”, “Quando Sono Lontano” e “La Cosa Più Bella Che Ho”. Partecipa due volte al Festival di Sanremo: nel 2016 il suo “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè riceve una standing ovation del Teatro Ariston e un premio De Andrè per l’interpretazione, consegnato direttamente da Dori Ghezzi. A dicembre 2020 torna con “Partenope” (Sony Music Italy) e nell’estate del 2021 collabora con Nina Zilla sulla traccia hit killer “Señorita” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Ad aprile 2022 pubblica il settimo album in studio “Black Pulcinella”. Clementino è decisamente un rapper, ma anche un attore e un intrattenitore di lungo corso e, dopo aver lavorato al cinema e in tv a fianco di grandi artisti come Fiorella Mannoia, Sergio Castellitto e Pino Quartullo, è stato impegnato per due edizioni consecutive come coach nel programma di RaiUno The Voice Senior, vincendo l’ultima edizione. A marzo 2023 pubblica sui suoi canali social un remix di “Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52”, dedicato alla sua squadra e alla sua città, diventato virale e pubblicato a maggio su tutte le piattaforme come “Guardando la luna (Napoli RMX)”.

Michele Canova

CanovA è un produttore musicale italiano che nel corso della sua carriera si è distinto per aver raggiunto risultati e traguardi incredibili a livello di classifiche e allo stesso tempo aver accompagnato gli artisti nella creazione di un percorso artistico duraturo nel tempo. Tra gli altri spiccano in Italia le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l’intera discografia fino al 2017, Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni, Dark Polo Gang, mentre all’estero con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend, Alicia Keys, Olly Murs, James Maslow dei Big Time Rush e Gnash. Le sue produzioni hanno totalizzato oltre 20 milioni di album che gli sono valsi 7 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino. I brani da lui prodotti hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 2 miliardi di streaming su Spotify. Dopo anni dietro le quinte, CanovA decide di mettersi in gioco in prima persona con il suo progetto da artista. Ciò che lo spinge a intraprendere questo viaggio è la passione, spontanea e inesauribile, per la musica. Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica CANOVA REC per sviluppare il percorso musicale di giovani talenti a 360 gradi, mentre è del 2022 “Level One”, il suo primo EP con 7 brani tra collaborazioni inattese, incontri tra mondi lontani e il perfetto mix tra i big della musica italiana e giovani talenti.

