Torna in scena l’illusionismo con “Incanti”

Torna in scena “INCANTI”, lo spettacolo scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo ANDREA RIZZOLINI e prodotto da Officine dell’Incanto.

Sul palco oltre allo stesso RIZZOLINI, si alternano 5 dei più premiati illusionisti italiani under 30, DARIO ADILETTA, FRANCESCO DELLA BONA, NICCOLÒ FONTANA, FILIBERTO SELVI e PIERO VENESIA.

È online il trailer di “Incanti”: www.youtube.com/watch?v=82Z-GlY-aXQ.

Dopo il successo delle due date romane al Teatro Sala Umberto lo scorso maggio, “Incanti” torna in scena con 9 imperdibili spettacoli nei teatri di PADOVA (con una replica pomeridiana e una replica serale), GALLARATE, in provincia di Varese (con una replica pomeridiana e una replica serale), TORINO (tre appuntamenti serali) e ASTI (due appuntamenti serali).

Queste le date del tour teatrale:

24 novembre – PADOVA – Teatro ai colli – ore 18.30 e ore 21.00

25 novembre – GALLARATE (Varese) – Teatro Condominio – ore 17.00 e ore 21.00

27 novembre – TORINO – Teatro Gioiello – ore 21.00

28 novembre – TORINO – Teatro Gioiello – ore 21.00

29 novembre – TORINO – Teatro Gioiello – ore 21.00

1 dicembre – ASTI – Teatro Alfieri – ore 21.00

2 dicembre – ASTI – Teatro Alfieri – ore 21.00

Biglietti disponibili su Ticketone.it.

“Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni”, la celebre affermazione di Shakespeare dà il via allo spettacolo innovativo e trasversale di 6 tra i più giovani e premiati illusionisti italiani che, attraverso le riflessioni di alcuni dei più grandi autori di teatro, come Goethe e Pirandello, invitano il pubblico a riflettere su cosa sia l’incanto, su quale sia la sua vera natura e sull’importanza di saperlo coltivare nel corso della propria vita.

Locandina

Lo spettacolo nasce dalla volontà del suo autore, Andrea Rizzolini, condivisa poi con gli altri artisti in scena, di colmare il divario che da sempre separa l’illusionismo e il teatro e, allo stesso tempo, di portare al pubblico l’illusionismo in una forma che non rinneghi il varietà e l’intrattenimento ma che prenda le mosse dal passato per rivendicare i palchi dei grandi teatri di prosa.

L’obiettivo di “Incanti” è dunque quello di attirare sempre più l’attenzione un pubblico che, oltre a stupirsi, voglia uscire da teatro guardando il mondo in modo diverso rispetto a quando è entrato. Gli spettatori, parte attiva dello spettacolo, sono chiamati a risvegliare il “fanciullino” che è in ognuno di noi e a riscoprire la propria capacità di provare meraviglia grazie a una serie di performance di diversa natura, unite tra loro dalla sottile linea che separa la realtà dalle illusioni.

Nato a Milano nel 2000, ANDREA RIZZOLINI è specializzato nell’ambito del mentalismo. Crea un genere di spettacolo che fonde nozioni di psicologia e comunicazione assieme a teatro, letteratura e filosofia. Internazionalmente riconosciuto come uno dei più promettenti illusionisti, nel 2017 vince il Campionato Italiano di Mentalismo mentre l’anno seguente prende parte ai Campionati del Mondo di Magia. Nel 2022 partecipa nuovamente ai Campionati del Mondo di Magia dove si aggiudica il 3° premio nella categoria di mentalismo.

Classe 1994, DARIO ADILETTA è illusionista e ballerino campano, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il 1° premio al Campionato Francese di Magia nel 2018. Ai Campionati Europei di Magia del 2021 vince il premio “Most Original Act” per il numero di magia più originale.

FRANCESCO DELLA BONA nasce a Modena nel 1997, è un illusionista specializzato nell’ambito della manipolazione, categoria in cui si classifica 3° ai Campionati del Mondo di Magia del 2022. Nelle sue performance lo spettatore viene trascinato in una dimensione nella quale il tempo scorre a una velocità diversa da quella reale, creando effetti cinematografici dove palline si fermano in volo e carte si muovono al rallentatore fino a sparire a mezz’aria davanti agli occhi del pubblico. È semi-finalista a Italia’s Got Talent 2023, passando le selezioni con l’unanimità dei giudici.

Classe 1996, NICCOLÒ FONTANA è un illusionista, attore e dottore in psicologia clinica torinese. Nel 2018 vince il titolo di Campione Italiano di Magia conferito da Masters of Magic e il premio speciale della giuria al Festival Internazionale della Magia di San Marino. Nel 2019 porta in scena gli spettacoli “Il Mistero Gastoldi” e “I misteri della valigia di Zeno”, dove l’illusionismo si fonde alla più tradizionale messa in scena teatrale.

Illusionista e musicista nato a Torino nel 1999, FILIBERTO SELVI sotto la guida di Arturo Brachetti nel 2017 diventa Campione Italiano di Magia. Entra a far parte del “Gran Varietà Brachetti” con il quale intraprende una tournée nelle più importanti città italiane prima, e in tutta Europa poi, calcando importanti palcoscenici, come quello del Magic Circle di Londra, e venendo invitato a prendere parte ad eventi internazionali, tra cui il Festiva Internacional de Magia di Bilbao. Nel 2022 è finalista ai Campionati del Mondo di Magia.

PIERO VENESIA, nato a Torino nel 2000, è specializzato nell’ambito del “close up”, una particolare modalità di presentare l’illusionismo in cui la distanza tra il pubblico e il performer è ridotta al minimo. Parallelamente alla carriera da illusionista, è attore per la compagnia Itaca Teatro di Torino in alcuni spettacoli con la regia di Marco Alotto, tra cui “La tempesta” di Shakespeare e “Faust” di Goethe. Nel 2023, si classifica 1° posto nella categoria di close up e vince il premio Bacchetta d’Oro al concorso internazionale di Abano Terme organizzato dal Club Magico Italiano.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni