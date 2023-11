Ultimo fine settimana per la rassegna enogastronomica “Baccanale”

Share

Ultimo fine settimana per BACCANALE, la rassegna culturale ed enogastronomica organizzata dal Comune di Imola da oltre trent’anni. L’edizione 2023, che gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, animerà la città con un calendario ricco di eventi ispirati al tema dell’anno: mediterraneo. Il tema di questa settimana è “Ce-reali: i monarchi della tavola mediterranea”.

L’ultimo weekend del Baccanale coinciderà anche quest’anno con il “Banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese”, giunto alla sua XXIX edizione, e con la XIII edizione di “Olimola”. Venerdì 10 e sabato 11 novembre dalle 18 alle 23, e domenica 12 dalle 16 alle 22 l’Autodromo ospiterà le due manifestazioni.

Per il “Banco di assaggio” sono state selezionate 100 etichette presentate dalle aziende produttrici della zonazione DOC Colli d’Imola e di Albana dalle varie sottozone della Romagna, in quello che è ormai un evento imprescindibile per gli appassionati di enologia.

“Olimola” proporrà presentazioni e degustazioni guidate durante il fine settimana. L’ingresso è a pagamento (€ 15, con biglietteria attiva fino a 30 minuti prima della chiusura); è prevista la chiusura anticipata in caso di affluenza superiore alla capienza dei locali.

Venerdì 10 novembre in Piazza Matteotti si terrà l’incontro “Il Touring Club Italiano e il Mediterraneo” in cui viene presentato il libro corale “Mediterraneo – storia/incontri/culture”. All’evento parteciperanno: Massimo Montanari, consigliere Touring Club Italiano, che ha scritto un contribuito dedicato alla cultura del cibo; Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano; Giulio Lattanzi, Direttore Generale del Touring Club Italiano. Introduce Fabrizia Fiumi, Console Club di Territorio di Imola. Alle 17.30 il laboratorio “Come tutto ebbe inizio: ibrik, ‘il caffè alla turca’” organizzato da Torrefazione Caffè Gourmet e a seguire, alle ore 18.00, il laboratorio gratuito e senza prenotazione di cocktail a base di Gin, Vermouth e spritz “Baccanale da bere” al bar Bacchilega con Stella Palermo. Sul palco della Piazza, alle ore 20.30, Solo Prese Bene Soundsystem DJ set.

Sabato 11 novembre in Piazza Matteotti alle ore 16.00 le presentazioni dei libri “IL CUOCO PUBBLICO, tratto dal Dizionario delle Arti e de’ Mestieri (Venezia, 1775) di Marco Fassadoni” e “Amaro, Un Gusto Italiano” di Massimo Montanari (precedentemente previsti per la scorsa settimana), mentre alle ore 17.00 il laboratorio “Birra&Formaggi: sai come abbinarli?” al bar Bacchilega.

Alle ore 18.00 “Mille modi di dire Cereali”, incontro con Eleonora Cozzella (giornalista), Massimo Montanari (Università di Bologna), Antonio Galatà (biologo nutrizionista), Cristina Bowermann (chef).

Cristina Bowerman rappresenta in pieno la contraddizione di base dei grandi cuochi, che riescono a trovare una sorprendente mediazione tra estro e disciplina. Nativa di Cerignola, ha terminato la sua formazione negli USA, prima di trasferirsi a Roma al Glass Hostaria. La sua cucina trae ispirazione dai suoi numerosi viaggi, è fatta di incontri e contaminazioni. La chef è molto attiva anche nell’ambito della formazione e della divulgazione. Antonio Galatà da anni si impegna a portare la scienza, o almeno le sue applicazioni pratiche, in cucina. Biologo nutrizionista e presidente dell’AINC (Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina), collabora con cuochi, pasticceri e pizzaioli, con l’obiettivo di coniugare salute e gusto nella gastronomia. Massimo Montanari, medievista e storico collaboratore del Baccanale, è uno dei massimi esperti nel campo della storia dell’alimentazione e della gastronomia, disciplina di cui è stato tra i pionieri. La sua presenza ai talk del baccanale offre spunti di riflessione affascinanti e mai banali ai suoi interlocutori e al pubblico. Eleonora Cozzella, giornalista, scrive per il Gusto, l’hub di food & wine del Gruppo Gedi e per Repubblica e La Stampa. Collabora inoltre con diverse riviste internazionali. È una delle più prestigiose firme nel panorama nazionale per quanto riguarda i temi dell’alimentazione e della ristorazione, oltre ad essere un’esperta degustatrice e buongustaia. A lei spetterà la conduzione dell’evento.

Segue, alle ore 19.00, l’attività BEER YOGA, a cura Flood Centro Giovani, e contemporaneamente proseguono gli appuntamenti con il laboratorio gratuito e senza prenotazione di cocktail a base di Gin, Vermouth e spritz “Baccanale da bere” con Stella Palermo. Alle ore 20.30 salgono sul palco di Piazza Matteotti I Congiunti + Nico Arezzo.

Domenica 12 novembre ultimo giorno di Baccanale. Si parte sempre in Piazza Matteotti alle ore 10.00 con lo show cooking “Il caffè nella tradizione italiana” organizzato da Torrefazione Caffè Gourmet, mentre alle ore 11.00 ci sarà l’incontro “Ceci: da sociale e social” con la Dott.ssa Cristina Conti. Alle ore 16.00 show cooking “Una pizza e una piada per tutti: ricette senza glutine” a cura di Glucasia A.DI.C.I., FE.D.E.R., A.I.C. Emilia-Romagna, A.T.B.G.D. e alle ore 17.00 show coocking “Laboratorio under 35 di pizza napoletana a cura di Quattroquinti e Moltivolti”. Alle ore 18.30 il talk “Il posto giusto. Lavoro, passione e giustizia, un viaggio dalla pizza dell’imolese Quattroquinti ai sapori del Mediterraneo nella Palermo di Moltivolti”. Alle ore 20.00 sale sul palco Lord Mucca DJ – Tribal Jazz/Funk/Afro production by Blake Franchetto.

Prosegue la mostra “Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050” curata dal Professor Montanari assieme alla giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni, visitabile presso la Sala del Museo Checco Costa dell’Autodromo di Imola. La mostra rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica.

Il Baccanale 2023 mediterraneo si avvale del contributo della Città Metropolitana di Bologna, nell’ambito del Programma Turistico di Promozione Locale. Ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dei seguenti sponsor: Gruppo Eurovo, Molino Spadoni, Cooperativa Clai, Caci Società Agricola, Cefla, Confesercenti, Confcommercio Ascom Imola, Cna Imola, Confartigianato Bologna Metropolitana, Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, DrinNk e Torrefazione Caffè Gourmet.

Locandina

Il territorio di Imola e del Nuovo Circondario Imolese ha risposto anche quest’anno con grande energia, con una grande partecipazione da parte dei ristoratori e delle associazioni. Ben 38 tra ristoranti e pubblici esercizi imolesi e del circondario hanno scelto di aderire all’iniziativa, proponendo esclusivi menù dedicati al tema della manifestazione. Inoltre, la partecipazione di associazioni e aziende ha permesso la redazione di un ricco programma, con circa 110 eventi.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni