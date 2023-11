Vanity Fair Stories a Milano il 25 e 26 novembre

Share

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Vanity Fair Stories, il più grande evento di Vanity Fair, torna sabato 25 e domenica 26 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) con un cast e un palinsesto mai stato così ricco di performance, sorprese e novità.

Terzo e ultimo atto delle celebrazioni del ventesimo compleanno del magazine e momento di riflessione sul futuro che ci aspetta. Sul palco ci saranno i nomi di spicco del pop italiano e gli autori dei tormentoni più ascoltati in questo 2023; i protagonisti delle serie tv più apprezzate, le stelle del cinema d’autore. Ancora: scrittori e scrittrici di culto, ballerini, creator, comici e conduttori che stanno rivoluzionando i linguaggi della tv.

Tra i grandi nuovi personaggi che parteciperanno all’evento aperto al pubblico:

Annalisa, cantautrice, prima donna dopo tre anni a raggiungere la vetta della classifica musicale in Italia; Margherita Buy, attrice; Maccio Capatonda, comico, attore e regista; Serena De Ferrari, attrice, è nel cast di Mare Fuori; Costantino della Gherardesca, conduttore/autore, attualmente alla guida di Pechino Express e Quattro Matrimoni; Elena Di Cioccio, attrice, conduttrice, scrittrice e autrice della rubrica Segreti su Vanity Fair; Damiano e Fabio D’Innocenzo, registi e autori, dopo i film Favolacce e America Latina, hanno di recente terminato le riprese della loro prima serie tv, Dostoevskij, prossimamente su Sky; Adriano Giannini, attore e tra i protagonisti del film “Adagio” di Stefano Sollima in uscita al cinema il 14 dicembre; Lucrezia Guidone, attrice, è tra le protagoniste di alcune delle fiction di maggior successo (Summertime, Fedeltà, Mare fuori); Miriam Leone, attrice (in collegamento); Angelina Mango, cantautrice che con il suo ultimo singolo “Che t’o dico a fa’” – certificato disco d’oro – ha registrato il miglior debutto femminile solista dell’anno; Mahmood, cantautore, due volte vincitore del Festival di Sanremo, ha appena pubblicato il nuovo singolo Cocktail d’amore; M¥SS KETA, cantautrice, performer, icona non convenzionale, sempre in prima fila nei dibattiti su tematiche legate ai diritti civili, alla parità di genere e al mondo LGBTQ+; Gianna Nannini, cantautrice, tra le artiste più iconiche nel panorama del rock italiano; Fotinì Peluso (in collegamento da Parigi), attrice; Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice televisiva; Giulia Salemi conduttrice Tv; Francesco Scianna, attore e voce italiana di Mack nel nuovo film di animazione Illumination PRENDI IL VOLO, in uscita il 7 Dicembre; Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico più amato sui social e volto de La fisica che ci piace, docente, creator, il suo ultimo libro è Ci vuole un fisico bestiale edito da Mondadori Electa; Subsonica, la band che dal 1996 ha rivoluzionato la scena musicale italiana, ha appena pubblicato Pugno di sabbia, il primo singolo che anticipa il nuovo album in uscita nel 2024; Chiara Tagliaferri, scrittrice, nel 2019 per Mondadori ha pubblicato Morgana insieme a Michela Murgia, a cui è seguito nel 2021 Morgana. L’uomo ricco sono io; Maria Sole Tognazzi, regista del film 10 minuti; Giovanni Truppi, cantautore; Simona Ventura, conduce Citofonare Rai2, è in gara a Ballando con le stelle, è opinionista al tavolo di Che tempo che fa. Sul palcoscenico di Vanity Fair Stories 2023 anche il regista della serie Prisma Ludovico Bessegato e il cast con Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza e Chiara Bordi.

Gli ospiti si aggiungono al ricco parterre di nomi già annunciati tra cui:

Francesco Arca, attore, è tra i protagonisti delle principali fiction Rai e Mediaset (Don Matteo, Le tre rose di Eva, Fosca Innocenti, Resta con me); Benji (Benjamin Mascolo), cantante e attore (è nel cast di After 5); Roberto Bolle, étoile; Paolo Bonolis, tra i più noti presentatori della televisione italiana; Alex Britti, cantautore, chitarrista, icona pop e blues; Cristiana Capotondi, attrice; Pietro Castellitto, attore, regista e scrittore insieme a Giorgio Quarzo Guarascio, cantautore, rapper e attore, protagonisti del film “Enea” opera seconda dello stesso Castellitto in uscita l’11 gennaio; Erin Doom, scrittrice, il suo libro Fabbricante di lacrime è stato il più venduto del 2022; Francesca Fagnani, giornalista, conduttrice dell’anno del talk Belve; Anna Foglietta, attrice e fondatrice della onlus Every Child Is My Child; Michela Giraud, comica, attrice e conduttrice tv; Levante, cantautrice tra le più talentuose del panorama italiano e scrittrice; Negramaro, band da vent’anni al centro della scena musicale italiana; Paola & Chiara, il duo canoro di sorelle più famoso d’Italia; Gabry Ponte, dj-producer italiano numero uno al mondo per ascolti su Spotify e terzo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify; Jack Savoretti, cantautore di fama internazionale; Sangiovanni, cantautore; The Kolors, fenomeno pop; Tlon, alias Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori; Paola Turci, cantautrice e musicista, attualmente in scena nei principali teatri italiani con il monologo “Mi amerò lo stesso”. Sul palcoscenico di Vanity Fair Stories 2023 anche il cast della serie Netflix Suburræterna, con Carlotta Antonelli, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro; e il cast di Un Professore 2, serie Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate, con Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.



L’ingresso è gratuito. Per assistere agli incontri basterà registrarsi sulla piattaforma dedicata all’interno del sito di Vanity Fair.

Per chi non sarà presente, sarà possibile seguire i talk in streaming sul sito e sui canali Facebook e Instagram di Vanity Fair Italia.

