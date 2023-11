Open Week al CPM Music Institute con Ernia e molti altri

Share

Da lunedì 20 a giovedì 23 novembre torna al CPM Music Institute di Milano l’OPEN WEEK!

Il CPM Music Institute di Milano, la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, ospiterà per 4 giorni numerosi artisti e importanti operatori del settore musicale. Incontri, laboratori didattici e masterclass imperdibili che offrono occasioni straordinarie per scoprire e conoscere tutte le sfumature del mondo della Musica.

Sul palco del Teatro del CPM Music Institute (Via E. Reguzzoni, 15 – Milano) si alterneranno addetti ai lavori, artisti e musicisti che condivideranno la propria esperienza e si confronteranno con gli studenti della scuola e il pubblico.

Questi gli ospiti confermati: l’autrice e compositrice SILVIA TOFANI, il cantautore, chitarrista e scrittore DAVIDE VAN DE SFROOS, il batterista MARIANO RESTIVO, il CEO di Openstage UGO VIVONE con il CFO e HR di Warner Music Italy RAFFAELE RAZZINI, il chitarrista, autore e produttore ENRICO WOLFGANG LEONARDO CAVION, il rapper ERNIA, il bassista FRANCESCO CIARROCCHI, il musicista e compositore LUCA FARAONE, l’attore e comico GERMANO LANZONI, i due turnisti di fama mondiale PAOLO COSTA e LELE MELOTTI, la cantautrice DANIELA PES, il produttore MICHELE CANOVA, il polistrumentista NICO BERARDI con il direttore didattico del CPM Music Institute LUCA NOBIS e il nome storico del liscio italiano MORENO “IL BIONDO” CONFICCONI.

Tutti gli eventi rientrano nel piano di studi degli allievi CPM e sono organizzati dal CPM Music Institute, che è Content Partner della Milano Music Week 2023.

Di seguito il programma dell’open week 2023:

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Inaugurazione Open Week

“Il musicista Pop Rock e la sua identità artistica. L’intelligenza emotiva e l’intelligenza artificiale” con FRANCO MUSSIDA

L’inaugurazione dell’Open Week di novembre tratterà il binomio tra la formazione del musicista e le esigenze dell’industria musicale. Ingresso libero su prenotazione.

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Masterclass di Songwriting

“Intervista a tu per noi” con SILVIA TOFANI & ETT

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Incontro con l’artista – DAVIDE VAN DE SFROOS

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Focus On Graduate

“Studio delle suddivisioni e nuove pronunce nel drumming contemporaneo” con MARIANO RESTIVO

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Management e discografia

“C’è un palco nuovo in città” con UGO VIVONE & RAFFAELE RAZZINI

Dalle 14.30 alle 16.00

Masterclass di Chitarra con ENRICO WOLFGANG LEONARDO CAVION

Dalle 17.00 alle 18.30

Incontro con l’artista – ERNIA

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Focus On Graduate

“Il nuovo Jazz-Pop” con FRANCESCO CIARROCCHI

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Produzione musicale con LUCA FARAONE

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00

“Matto con licenza”

Incontro con l’artista – GERMANO LANZONI

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Workshop di Basso e Batteria

“La Batteria e il Basso nei contesti Pop Rock” con PAOLO COSTA & LELE MELOTTI

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Incontro con l’artista – DANIELA PES

Dalle ore 14.00 alle ore 15.30

Masterclass di Tecnico del Suono

“Storia di un produttore tra due generazioni” con MICHELE CANOVA

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

“La Musica Popolare” con NICO BERARDI & LUCA NOBIS

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Incontro con l’artista – MORENO “IL BIONDO” CONFICCONI

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione di accesso agli appuntamenti sono disponibili sul sito www.cpm.it.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Tananai, Assurditè, Lucrezia).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani.

