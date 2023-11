Joe T Vannelli terrà una Masterclass al Milano Music Week

Share

In occasione della settima edizione della MILANO MUSIC WEEK, sabato 25 novembre negli studi di SOUND FAKTORY (Via Malipiero, 14, Milano), l’hub milanese del dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI si tengono le Masterclass di mixaggio e produzione musicale per aspiranti dj. Un’esperienza unica per gli amanti della musica dance, che consente di apprendere le tecniche di mixaggio in un corso prettamente pratico, affiancati da docenti esperti.

In tutti i corsi, supervisionati da JOE T VANNELLI, gli iscritti potranno vivere un’esperienza a 360°, mettendosi alla prova e interfacciandosi direttamente con il dj e produttore di fama internazionale, che mette a disposizione la sua esperienza per consentire agli aspiranti dj di crescere come artista e di sviluppare un sound unico che li differenzierà dagli altri dj.

Il corso di Mixaggio Digitale permette agli aspiranti dj di conoscere e approfondire una o entrambe le tecniche di mixaggio. Tenuto dai docenti Roberta Onirika e Giovanni Nulli, il corso è aperto a tutti gli appassionati, dagli 8 anni in su, con o senza conoscenze di base.

La lezione si tiene in presenza, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. È possibile iscriversi al seguente link: https://www.soundfaktoryofficial.com/academy/corso-di-mixaggio-digitale-e-vinile/?add-to-cart=3814.

Invece, il corso di Producer Abletone e Logic, pensato per chi vuole imparare o perfezionare le sue conoscenze sulla produzione musicale utilizzando Ableton e Logic, è curato dai docenti Alessio Petrucci e Vincenzo Lacerenza. Il corso è aperto agli aspiranti dj con almeno 14 anni.

La lezione si tiene in presenza, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. È possibile iscriversi al seguente link: https://www.soundfaktoryofficial.com/academy/corso-producer-ablethon/?add-to-cart=3855.

Per maggiori informazioni su Sound Faktory e sui corsi, consultare il sito www.soundfaktoryofficial.com/dj-academy/ oppure scrivere a info@soundfaktoryofficial.com.

L’hub milanese di JOE T VANNELLI è uno spazio che consente agli artisti di realizzare tutte le fasi di un progetto musicale, dall’ideazione di un brano al live, passando per vari processi produttivi e di registrazione. Ma non solo: grazie ai numerosi corsi che sono stati inaugurati in occasione della Milano Music Week 2022, dj di tutte le età trovano nella Sound Faktory il luogo ideale dove formarsi.

Ispirandosi alla concezione creativa della Factory di Andy Warhol, Sound Faktory nasce con l’idea di far incontrare gli artisti, farli stare a proprio agio in un luogo che sia fonte di ispirazione e di collaborazioni. Tra i tanti artisti, musicisti e i dj che in questi anni sono stati ospitati nella Sound Faktory ci sono Ornella Vanoni, Clementino, Ensi, Boss Doms, Mace, Ivana Spagna, Alexia, Samuel, Boosta, Max Brigante, Saturnino, Roger Sanchez, David Morales, Mousse T, Albertino, Federico Scavo e The Cube Guys.

Inaugurata a giugno 2019, la struttura post industriale di oltre 700 metri quadri racchiude in un unico palazzo tutti i professionisti della musica. Un ambiente molto pop, elegante e moderno, carico di colori e tante figure musicali iconiche (a partire dai ritratti delle 40 star della musica dipinti nel murales, ad opera degli street artist Orticanoodles, che decora interamente la facciata) che ospita 10 uffici in cui i professionisti della musica lavorano e producono artisti. L’hub include anche la viniloteca in cui sono custoditi oltre 40.000 vinili della collezione privata di JOE T VANNELLI e un migliaio di White Label introvabili, in copia unica, di brani inediti italiani ed internazionali, messi a disposizione di dj e musicisti in cerca di ispirazione. Oltre che dalle due sale dello studio personale di JOE T VANNELLI, una analogica e una digitale, la Sound Faktory è impreziosita dalla Sound Room, una stanza di 100 metri quadri con un impianto audio che, grazie alla migliore tecnologia attualmente disponibile, permette di avere la massima qualità del suono. La Sound Room è inoltre caratterizzata da una totale versatilità che dunque la rende ideale per press day oppure la trasforma in un club underground stile newyorkese dove gli artisti possono esibirsi dal vivo.

Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music con oltre 20 dischi d’oro e di platino. Nel corso della sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”. È disponibile “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, uscito in doppio vinile in edizione limitata.

Uno dei suoi ultimi successi è il remix del brano che quest’estate è stato ai vertici delle classifiche “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy). Per celebrare alcuni dei maggiori successi del dj e produttore di fama internazionale, sono disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download “DON’T DEAL WITH US”, brano pubblicato nel 1990 e firmato come JT Company, e il remix di “RUN & SHOUT” impreziosito dalla voce di LOLEATTA HOLLOWAY, una delle regine della disco music.

