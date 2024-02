Da oggi disponibile il nuovo album di Jennifer Lopez

Share

Il tanto atteso capitolo musicale di Jennifer Lopez This Is Me…Now inizia oggi, 16 febbraio 2024, con l’uscita di un nuovo album completo e di un film ispirato alla musica.

L’uscita di This Is Me…Now, il primo album in studio della Lopez dopo quasi un decennio, celebra l’anniversario dell’album gemello This is Me…Then, completando un percorso durato 20 anni. L’album, scritto e prodotto da JLo e Rogét Chayed – con Angel Lopez, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri – mescola senza sforzo R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop combinati con la sua voce emotiva, ed è il suo più onesto e personale.

This is Me… Now: A Love Story è una storia d’amore mai vista prima. Una rivisitazione musicale e visiva della sua vita amorosa guidata da una narrazione intima, riflessiva, sexy, divertente e fantastica, sottoposta al pubblico scrutinio. Insieme al regista Dave Meyers, JLo crea un’esperienza cinematografica immersiva che ridefinisce il genere: una stravagante festa visiva e sonora con formidabili coreografie, camei di star, costumi, scenografie e immagini degne di un blockbuster. Sebbene sia uno spettacolo sorprendente e vivido, il film è in definitiva un’ode sincera al viaggio di autoguarigione di Jennifer Lopez e alla sua eterna fiducia nel finale delle favole. Il pubblico rimarrà affascinato e se ne andrà con la speranza che il vero amore possa essere più di un sogno.

Amazon MGM Studios ha acquisito e distribuirà il film di Nuyorican Productions This Is Me…Now: A Love Story su Prime Video in più di 240 paesi in tutto il mondo. Nuyorican/BMG distribuirà l’attesissimo This Is Me…Now: The Album.

Highlights JLo

– Ha venduto più di 80 milioni di dischi.

– Oltre 15 miliardi di stream del suo repertorio musicale.

– Oltre 18 miliardi di visualizzazioni dei suoi videoclip.

– Quattro successi al primo posto della classifica Billboard Hot 100.

– 10 successi nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100.

– Due album al primo posto della classifica Billboard 200.

– Otto album nella Top 10 della classifica Billboard 200.

– 18 successi al primo posto della classifica Billboard Dance Club Songs.

– 13 milioni di album venduti.

– Il suo ultimo album è uscito 9 anni fa, nel 2014, A.K.A. (ha pubblicato successivamente singoli e la colonna sonora del suo film di successo, Marry Me).

– Ha pubblicato in tutto 8 album in studio, 1 album di remix, 3 album di compilation, 1 colonna sonora, 1 extended play, 65 singoli.

Comunicato Stampo: Goigest