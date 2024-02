Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto i conduttori di “Una Voce per San Marino”

Share

Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto sono i nuovi conduttori della finalissima della 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

Dopo lo spoiler iniziale di Fiorello lo scorso 25 gennaio, è ufficiale: Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice televisiva e radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio, sono i nuovi conduttori per la finalissima di “Una Voce per San Marino” che si terrà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

Melissa Greta Marchetto

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore di “Una voce per San Marino”, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato.

Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante.

Ecco gli artisti della categoria “big” ammessi alla finale:

Aaron Sibley

Aimie Atkinson

Jalisse

La Rua

Marcella Bella

Pago

Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad

Loredana Bertè

Dopo le dichiarazioni fatte dall’artista in molte interviste sul fatto che se avesse vinto Sanremo sarebbe tornata volentieri in Svezia, noi di UVPSM abbiamo provato a contattarla, nella speranza di un suo sì. La sua fortunata partecipazione a Sanremo e le migliaia di segnalazioni dei suoi fan e dei fan eurovisivi che ci sono arrivate ci hanno convinto a provarci. Stiamo parlando di Loredana Bertè. L’intenzione di partecipare c’è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi dell’artista le permetteranno di essere a tutti gli effetti l’ottavo big in gara. Lo sapremo nei prossimi giorni.

Questi sono i big selezionati da Media Evolution con la forte collaborazione di San Marino RTV e la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino. A questi si aggiunge il nono partecipante “big” proveniente dal Contest di Casperaki per l’intelligenza artificiale, la piattaforma di produzione musicale ibrida basata su algoritmi e intelligenza artificiale che consente ai musicisti di esprimere il proprio potenziale. Fondata da Mathias Strasser, imprenditore londinese, la piattaforma aiuta i creativi a generare prime bozze di tracce personalizzabili ed esenti da royalty che gli artisti possono modellare in canzoni complete. Nell’autunno del 2023, Casperaki ha lanciato un bando pubblico per bozze di canzoni da inviare a “Una Voce per San Marino” utilizzando i chatbot AI di Casperaki. L’artista vincitrice è Dana Gillespie, cantante blues britannica, che canterà “The Last Polar Bear”, un brano che affronta il tema urgente dell’inquinamento ambientale. La canzone, inizialmente creata dalla piattaforma musicale AI di Casperaki, è stata trasformata da Dana Gillespie in un potente inno ambientale, evidenziando il suo impegno nei confronti delle preoccupazioni globali attraverso la sua arte.

A completare il cast degli artisti che si esibiranno durante la finale di sabato 24 febbraio 2024, si aggiungeranno altri 7 artisti “emergenti” e un artista sammarinese provenienti dalle semifinali che andranno in onda su San Marino RTV a partire da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio alle ore 21.40.

Con il format Marlù #RicaricAmore, Marlù si impegna attivamente in un progetto sociale per il nostro territorio. – dice Marta Fabbri, Responsabile Corporate Governance Marlù – L’obiettivo di questa partnership è quello di creare una sinergia tra collettività, territorio e azienda, andando a supportare una realtà che opera nel campo del sociale nel nostro Paese”.

Si ringraziano:

San Marino Outlet Experience

Casperaki

Marlù

VW Reggini

Isobox

Febal Casa

Banca di San Marino

Promopharma

Grazie alla firma di un accordo di sinergia pubblico-privato tra San Marino RTV, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl, riparte il contest-festival che porterà il vincitore all’Eurovision Song Contest dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia, in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

