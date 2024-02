Da venerdì in radio Tom Walker con “Head Underwater”

Share

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 23 febbbraio “HEAD UNDERWATER”, il nuovo singolo del cantautore inglese da oltre 1 miliardo di stream TOM WALKER.

Anticipa il nuovo album di inediti “I Am” in uscita il 31 maggio.

“Head Underwater” è un brano pop-soul, esaltato dalla potente vocalità dell’artista, che parla di affrontare le sfide reali della vita e dell’arte di tenere tutto insieme.

«Si tratta di tenere a bada i miei demoni interiori e della costante battaglia che sto affrontando con me stesso – a volte sentendomi soffocato e sopraffatto dal peso del mondo – racconta Tom Walker – “Head Underwater” indica la sensazione di affogare nei propri pensieri ed emozioni. Nonostante la schiacciante lotta, c’è la determinazione a sopravvivere e a emergere più forte da questo conflitto interiore».

Se in passato Tom Walker era conosciuto per i forti racconti delle storie di vita di altre persone, tra cui la battaglia di un amico con le droghe (“Leave a Light On”) e la gestione dei suoi sentimenti per l’attuale moglie (“Just You & I”), nel nuovo album racconta le sue personali lotte e ansie, le sfide creative, la tristezza e i momenti di disperazione. È un resoconto viscerale di chi è l’artista ad oggi, dal titolo “I Am”.

«“I Am” è il culmine del me stesso che cerca di capire chi sono negli ultimi quattro anni – spiega Tom Walker – Questo disco è uno scatto di quello che è successo nella mia vita e intorno a me – cosa mi ha reso felice o triste, estatico o miserabile».

Dopo aver scritto e scartato una moltitudine di nuove tracce, Tom Walker si è recato a Los Angeles per scrivere con i fratelli McDonough, Toby Gadd, Ryan Daly & Castle, le cui collaborazioni includono Beyoncé, Joji, Khalid, Mimi Webb e John Legend. Il viaggio ha riacceso l’entusiasmo e l’amore per provare sensazioni completamente nuove. Tra i brani dell’album, oltre ai già pubblicati “Freaking Out” e “Burn”, c’è “Holy Ghost”, brano soul elettronico, e “Lifeline”, un commovente tributo a un suo amico morto suicida lo scorso marzo. Ad aprile e maggio 2024 sarà in tour in UK.

Comunicato Stampa: Ylenia Micaletto