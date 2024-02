I Jalisse selezionati per “Una voce per San Marino”

Dopo il ritorno come ospiti al Festival di Sanremo 2024, i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, portano la loro musica e il loro nuovo inedito, Il Paradiso è qui, scritto appositamente, a Una voce per San Marino dove si svolgeranno le selezioni per l’Eurovision Song Contest in programma il prossimo 24 febbraio.

I Jalisse hanno accettato con entusiasmo la sfida che potrebbe riportarli all’ Eurovision Song Contest dove a Dublino nel 1997, dopo la vittoria del Festival di Sanremo rappresentarono l’Italia piazzandosi al quarto posto legandosi ai numerosi fans dei club OGAE.

“Comunque vada, partecipare alla gara, per noi che ci mettiamo sempre in gioco – dichiara Fabio – è una splendida occasione per salutare proprio dalla terra del Titano, tutti i sostenitori dell’Eurovision Song Contest, che rimane un’esperienza fondamentale che ci ha portato a diffondere la nostra musica non solo in Europa, ma in tutto il mondo”.

“Sarà come assaporare ancora l’aria eurofestivaliera. Ce la metteremo tutta, come sempre, interpretando questa canzone che abbiamo scritto insieme; Il Paradiso è qui parla di sentimenti e della ricerca del proprio Eden. Andiamo con la nostra solita grinta e passione, ma siamo consapevoli che gli artisti in gara si daranno da fare”.

Il Paradiso è qui mette al centro la volontà di ritrovare in noi stessi e la determinazione a costruire giorno dopo giorno la nostra esistenza con serenità, abbattendo ogni tipo di barriera, spezzando ogni catena che sia di violenza, pregiudizio o discriminazione.

La semplicità che contraddistingue Alessandra e Fabio è il loro grande punto di forza: il valore aggiunto che non gli ha mai allontanati dalle persone, da una “normalità”, da un vissuto dove hanno costruito la propria casa, cresciuto amorevolmente le proprie figlie secondo valori importanti e imprescindibili. Un abbraccio, un bacio, una semplice stretta di mano, sono la dimostrazione che Il Paradiso è qui, è dentro di noi; l’amore ha bisogno di essere liberato e abbiamo il dovere di manifestarlo perché possa diffondersi ed invadere il mondo intero.

Il Paradiso è qui, In ciò che siamo noi

Due lettere in una poesia, le lacrime non vanno via

La vita siamo noi, L’inferno invece è qui

i dolori che ci annientano, gli spari che ci abbagliano

Il brano è scritto da Alessandra e Fabio, arrangiato e prodotto dal duo. In uscita su tutte le piattaforme digitali dal 26 febbraio.

Comunicato Stampa: Mauro Caldera