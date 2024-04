I Poeti der Trullo presentano “Roma poesia aperta”

Share

Dopo la bellissima esperienza del podcast “Mi casa es tu casa” e il debutto durante i festeggiamenti del Natale di Roma 2023 dello spettacolo “A Roma nu je frega”, prodotto dal Teatro di Roma, i Poeti der Trullo tornano a teatro.

Questa volta il gruppo storico dei Poeti, oltre a presentare il nuovo libro uscito a Novembre “METROROMANTICI III” attraverso la lettura di alcune poesie, insieme alla compagnia presenterà una serata dedicata a un contest di poesia urbana: Roma Poesia Aperta.

Il senso di questa serata è strettamente legato alla storia e all’obiettivo portati avanti dal loro lavoro. La poesia come atto e creazione condivisa, in movimento. Roma ha bisogno dei suoi poeti, e i Poeti der Trullo hanno sempre dato spazio alle tante e variegate voci poetiche vive e presenti nella loro città, principalmente attraverso i social e il loro sito. Adesso vogliono portare queste voci sul palco, offrendo loro un pubblico proprio nel cuore del quartiere che ha visto nascere e crescere così tanta poesia: il Trullo.

Il contest di poesia urbana si svilupperà attraverso due fasi: la prima è di raccolta di tutte le poesie che possono essere inviate tramite mail o social dal 3 al 21 aprile. La seconda avviene nella serata del 26 aprile: il comitato poetico del Trullo insieme agli spettatori in sala decreteranno la poesia vincitrice che entrerà a pieno titolo nella scaletta dello spettacolo A Roma nu je frega in scena al Teatro Torlonia dal 9 al 12 maggio. L’autore della poesia vincitrice avrà due ingressi omaggio per una replica dello spettacolo. Inoltre, a tutti coloro che parteciperanno alla serata del 26 aprile verrà riservata una riduzione sul costo del biglietto per lo stesso spettacolo A Roma nu je frega: basterà lasciare nominativo e indirizzo mail alla fine della serata del 26 aprile per avere diritto a un biglietto ridotto per una replica a scelta dal 9 al 12 maggio.

Di seguito il messaggio condiviso dai Poeti:

Roma ha un cuore aperto che pulsa di poesia urbana, autentica, viva. Noi Poeti der Trullo da sempre cerchiamo di dare voce alla poesia che scorre nelle vene di questa città. Come noi in tanti sentono il bisogno di esprimere emozioni di cui Roma è contesto e scenario sempre presente.

Oggi chiamiamo a raccolta i poeti di Roma per un contest di poesia urbana. Le poesie più ispirate verranno lette dagli autori stessi o da attori professionisti durante l’evento Roma Poesia Aperta del 26 aprile al Teatro San Raffaele del Trullo in cui verrà decretata la poesia vincitrice che sarà inserita nella scaletta del nostro prossimo spettacolo teatrale “A Roma nu je frega” in scena al Teatro Torlonia dal 9 al 12 maggio. Il vincitore inoltre riceverà due biglietti per lo spettacolo.

Tutti i partecipanti al contest potranno inviare la propria poesia a partire da martedì 2 aprile fino alla mezzanotte di domenica 21 aprile (Natale di Roma) alla mail poetidertrullo@gmail.com o pubblicandola su Instagram (post o stories) con tag @poetidertrullo e #RomaPoesiaAperta.

Poche e semplici regole per partecipare al contest:

• ogni partecipante può inviare una sola poesia

• ⁠la poesia può essere in lingua italiana o in romanesco, in rima o in versi liberi

• ⁠la lunghezza massima consentita è di 40 versi

• ⁠la poesia deve prendere liberamente ispirazione dal concetto di Roma Poesia Aperta.

Aspettiamo con impazienza di leggere tutte le poesie candidate e di ritrovarvi nella serata speciale del 26 aprile in cui accoglieremo poeti e lettori nel nostro luogo poetico: il Trullo.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci