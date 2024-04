“Blu” di Francesca Stocchi in scena all’Altrove Teatro Studio

Share

Le atmosfere e il ritmo affascinante del flamenco invadono l’Altrove Teatro Studio dal 12 al 14 aprile con BLU, spettacolo di Francesca Stocchi diretto da Lisa Colosimo.

Il blu è il colore che, nell’immaginario comune, meno si accosterebbe al Flamenco. Ed è questa, forse, la prima “sfida comunicativa” dello spettacolo. Magari il rosso lo richiamerebbe di più, così com’è anche per il teatro ma questi sono solo cliché. È inoltre curioso come lo si associ subito alla sua origine spagnola, ma poi lo si confonda spesso col meraviglioso Tango, che però è argentino e si balla in coppia!

BLU non è una lezione di cosa sia davvero il Flamenco ma, certamente, è la forte volontà di esprimerlo e approfondirlo; è il desiderio di far arrivare le sue complessità stilistiche, la sua carica emotiva, l’indiscutibile espressività sonora. Il Flamenco è un’Arte estremamente teatrale, per cui è stato naturale l’incontro di questi due linguaggi. In BLU, Francesca Stocchi bailaora e coreografa, Lisa Colosimo attrice e regista, esplorano e ricercano il dialogo appassionato che scaturisce dai loro Mestieri. La parola serve il gesto, il gesto serve la parola, ed insieme varcano nuovi confini: si trasformano, si mescolano e si colorano nel “rosso” delle loro passioni… ora dipinte di BLU.

ORARIO SPETTACOLI

Venerdì e Sabato ore 20

Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci