La pianista Isabella Turso domani in concerto

Share

Sabato 1 giugno alle ore 21.00, nel meraviglioso Castel Belasi a Campodenno (TN), la pianista e compositrice trentina ISABELLA TURSO sarà in concerto con il suo “NIGHTFALL PIANO TOUR”, la tournée all’insegna dell’ecosostenibilità nelle più suggestive location italiane. L’artista presenterà al pubblico il nuovo album “Nocturne”, insieme ad altre composizioni del suo repertorio in una versione inedita. Accanto a lei sul palco il produttore e polistrumentista Ludovico Clemente contribuirà a creare nuovi paesaggi sonori. L’atmosfera dei concerti sarà resa ancora più intima e coinvolgente grazie al contributo visual e di light design di particolare impatto.

Alle ore 20 verrà offerto un aperitivo e, prima o dopo il concerto, si avrà la possibilità di visitare la mostra “Come isole” – Arte contemporanea dal globo sui temi ambientali in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento, a cura dell’artista Stefano Cagol.

Biglietti disponibili su https://oooh.events/evento/nightfall-piano-tour-castel-belasi-tn-biglietti/

Sarà un viaggio emozionante attraverso le suggestioni e le evocazioni della notte, ispirato principalmente dal suo ultimo lavoro discografico. Un’esperienza sensoriale caratterizzata sia dalle nuove composizioni al pianoforte sia dalla profonda sensibilità dell’artista verso la sostenibilità ambientale, esibendosi in teatri storici, in affascinanti ville e castelli e offrendo un racconto fatto di suoni, immagini e arte contemporanea. Attraverso la selezione accurata dei luoghi, Isabella mira non solo a offrire esperienze musicali coinvolgenti, ma anche a sensibilizzare alla cura e al rispetto dell’ambiente circostante, che è naturale amplificatore di emozioni.

Durante il tour, Isabella viaggerà esclusivamente su un’auto elettrica, la nuova Kia e-Niro gentilmente messa a disposizione dalla concessionaria Kia Seven Car di Verona, dimostrando un impegno tangibile verso la riduzione dell’impatto ambientale. L’auto elettrica in questo contesto non sarà solo un mezzo di trasporto, ma il luogo in cui si realizzeranno contenuti speciali come il “Nightfall Podcast on the road”, che verrà presto condiviso con il pubblico attraverso i canali social e digitali dell’artista.

Prossime date:

Venerdì 19 luglio alle 19.30 al Castello di Porciano di Pratovecchio – Stia (AR) il concerto speciale “Nightfall Piano Solo” (nell’ambito di Naturalmente Pianoforte) – ingresso gratuito;

Venerdì 25 ottobre alle 21 al Teatro Bolivar di Napoli appuntamento con il “Nightfall Piano Tour”.

Durante il tour Isabella indosserà gli abiti esclusivi realizzati dalla fashion designer Eleonora Lastrucci.

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Nocturne” https://isabellaturso.lnk.to/Nocturne, il nuovo album della pianista e compositrice pubblicato da Bluebelldisc e distribuito da Artist First. È disponibile anche su supporto compact disc, acquistabile durante i concerti e ordinabile sul sito dell’artista. Inoltre, prossimamente è prevista l’uscita della limited edition in vinile e in cd di “Nocturne” realizzata con la piattaforma CollezionaMe.

Info presto disponibili sul sito ufficiale dell’artista www.isabellaturso.com.

“Nocturne” racchiude otto composizioni inedite di carattere romantico e sognante interamente scritte da Isabella Turso e prodotte artisticamente da Ludovico Clemente. È un’ode alla riflessione, all’indagine solitaria e al potere della creatività nel silenzio e nella dimensione onirica notturna.

Tra le composizioni dell’album spicca “Nightfall”, brano in cui la pianista collabora con la violoncellista cino-americana di fama mondiale Tina Guo, conosciuta per le sue interpretazioni e produzioni di temi per il compositore premio Oscar Hans Zimmer. Altro featuring presente nell’album è quello con il chitarrista classico Luca Nobis per il brano “Rêverie”. All’interno del disco anche le composizioni “Café Terrace at Night”, ispirata all’omonimo quadro di Vincent Van Gogh, “Amanda’s Theme”, dedicata “ai grandi cuori liberi di tutte le donne del mondo” e la ninna nanna per i bambini afflitti dalle guerre “Lullafly”.

“La notte è educata, è rispettosa, ti ascolta con attenzione

e restituisce le emozioni attraverso i sogni e i ricordi”

Isabella Turso

Artista poliedrica che ha sempre mantenuto fede ai suoi principi artistici e alla sua profonda capacità di tradurre la sua visione in musica, Isabella Turso è nota come una delle compositrici più rappresentative della contemporary classical music. La sua versatilità musicale spazia dalla musica classica al jazz, rock, pop e rap, trasmettendo con maestria la sua ispirazione artistica senza comprometterne l’integrità. Ha attualmente all’attivo quattro album da solista (“All Light”, “Big Break”, “Omaggio a Donaggio” e il nuovo “Nocturne”) e due in collaborazione con altri artisti (“Variazioni” nel 2017 con il rapper Dargen D’Amico e “The Never Ending Now” con il poeta americano IN-Q).

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni