“Ti ricordi di noi” il nuovo singolo di Medy

MEDY, torna oggi con il nuovo singolo “Ti ricordi di noi” (https://columbia.lnk.to/TRDN; Columbia Records Italy/Sony Music Italy), annunciato attraverso il suo fidato K7.

Nelle ultime settimane, infatti, ad usare i social dell’artista è stato l’orso K7, a cui MEDY ha affidato il compito di intrattenere i suoi fan e portare un messaggio di gioia e speranza in giro per l’Italia, e non solo, al posto suo.

L’arrivo del singolo è stato accompagnato da un trailer pubblicato sui social (https://www.instagram.com/reel/C8rZZ6Voo-j), in cui K7, insieme al team di MEDY, ha deciso per l’occasione di realizzare il sogno dell’artista di uscire dall’Italia, portando la sua musica con loro. Le immagini, girate interamente tra Bologna e Marsiglia, mostrano infatti una grande solidarietà e profonda amicizia nei confronti dell’artista. Online da oggi anche il video: www.youtube.com/watch?v=1IyHr_Z5BM8.

Una canzone perfetta per le calde giornate estive, che ci ricorda di nuovo la grande versatilità di MEDY, uscito con una traccia che i fan conoscevano già da tempo, ma che adesso finalmente tutti potranno ascoltare.

Classe 2001 Medy, all’anagrafe El Mehdi El Marbouh è uno dei 3 rapper di seconda generazione più ascoltati. Nato e cresciuto a San Donato, storico quartiere popolare nella periferia di Bologna, è figlio di immigrati marocchini arrivati in italia a fine degli anni ‘90. Nel 2017 viene arrestato a Bologna con l’accusa di estorsione aggravata. Nel novembre 2018, ancora minorenne, scappa dal tribunale di Bologna durante il processo per accuse di furto e spaccio e trascorre 3 mesi scappando di casa. Nel gennaio 2019 viene trovato e arrestato per evasione e possesso di droga. Passerà i mesi successivi nel carcere di Potenza. Nel novembre del 2020 pubblica il primo singolo “Chiamare”, che ottiene milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme e lo posiziona come uno tra gli emergenti più interessanti della scena. Nella primavera del 2021, arriva la chiamata di Sony Music a testimoniare la validità del progetto artistico. Il singolo “Malasuerte” rappresenta quindi l’inizio del nuovo percorso umano e artistico di Medy. Nonostante i 32 capi di imputazione, oggi, attraverso il suo linguaggio, racconta e rappresenta la voglia di rivalsa che caratterizza la sua generazione. Dal 2020 ad oggi ha all’attivo oltre 300 milioni di streaming audio e video.

