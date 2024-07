Porto Rubino 2024 in partenza da Vieste

Share

Ai nastri di partenza, Porto Rubino registra già un sold out: il festival del mare e della musica nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, in partenza il prossimo lunedì 15 luglio dalla nuova tappa di Vieste (ingresso gratuito), si apre registrando già il tutto esaurito per l’appuntamento di Monopoli del 19 luglio, mentre restano ancora disponibili i biglietti per la data del 17 luglio a Giovinazzo e per il gran finale del 21 luglio a Tricase. Una serie di appuntamenti ricchi di novità, sorprese inaspettate e suggestioni che porteranno il pubblico in un viaggio evocativo in cui la musica si fonde con la bellezza del mare, la magia delle acque pugliesi e la forza della parola.

Una gradita sorpresa si aggiunge agli annunci di oggi: Mannarino, dopo l’esibizione in apertura della rassegna prevista per il prossimo 15 luglio a Vieste, proseguirà il suo viaggio con la ciurma di Porto Rubino andando ad arricchire la lineup del 17 luglio di Giovinazzo, incarnando appieno lo spirito di sostegno e aiuto reciproco che da sempre contraddistingue il Festival. Ad impreziosire lo show di Giovinazzo, anche la performance del cantautore e polistrumentista Giovanni Truppi, che si aggiunge insieme a Mannarino alla serata che vedrà già esibirsi Nada, Piero Pelù e Renzo Rubino e La Sbanda.

Dalle magiche atmosfere della nuova location di Vieste al fascino senza tempo di Tricase, passando per gli incantevoli porti di Giovinazzo e Monopoli, quest’anno ogni serata sarà dedicata a un tema marino ben preciso (Poeti, Pirati, Sirene, Rosa dei Venti), che guiderà il pubblico in questa odissea musicale e non, tra riflessioni, scoperte e connessioni inattese.

Per questa edizione, inoltre, Porto Rubino si apre a nuovi orizzonti musicali, dando voce alla nuova generazione della musica italiana. Una selezione di nuovi cantautori, tra cui Assurditè, il giovane cantautore ⁠⁠EMMA, Marte, RaestaVinvè e Cristiana Verardo salirà sui palchi del festival per presentare il proprio talento e farsi conoscere da un pubblico più ampio. Un’occasione unica per scoprire nuovi suoni e celebrare la ricchezza del panorama musicale italiano.

I biglietti per le tappe di Porto Rubino sono già disponibili in prevendita su Vivaticket.com.

Nato da un’idea visionaria del cantautore Renzo Rubino e diventato – alla sua sesta edizione – un gioiello tra i festival estivi italiani, nel corso degli anni Porto Rubino ha ospitato su caicchi, palchi incastonati su scogliere al tramonto e porti dagli scorci mozzafiato artisti del calibro di: Samuele Bersani, Brunori Sas, Vinicio Capossela, Benjamin Clementine, Dardust, Diodato, Micah P. Hinson, Levante, Madame, Mahmood, Daniele Silvestri. L’edizione 2021 del festival è stata immortalata in un omonimo docufilm, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma; il successo sugli schermi di Porto Rubino è continuato anche nel 2022, con la trasformazione del festival in un programma tv andato in onda su Rai 2.

Per Porto Rubino, realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori,si ringraziano: San Marzano Vini, e WACEBO – main sponsor dell’evento; Radio Capital – radio partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione – We Are in Puglia; i comuni di Vieste, Giovinazzo, Monopoli, Tricase; Worldrise – partner di sostenibilità; Astier de Villatte, Toma Italian Brands (Eco Havana) – partner commerciali; Acqua Amata,Birrificio Birranova – sponsor hospitality; Pinsotti – sponsor food; Dam Academy- sponsor tecnico. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

PORTO RUBINO 2024 – CALENDARIO

15 luglio – Vieste (FG): Poeti – ingresso gratuito

Joe Barbieri

Colapesce Dimartino

Dente

Elasi

Mannarino

Riccardo Sinigallia

17 luglio – Giovinazzo (BA): Pirati

Mannarino

Nada

Piero Pelù

Renzo Rubino e La Sbanda

Giovanni Truppi

19 luglio – Monopoli (BA): Sirene – SOLD OUT

Arisa

Bluem

Ditonellapiaga

Drusilla Foer

Gaia

Sara Penelope Robin

21 luglio – Tricase (LE): Rosa dei Venti

Malika Ayane

Marco Castello

Lucio Corsi

Mace

Maria Antonietta e Colombre

Popa

Populous

Studio Murena

