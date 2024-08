MEI 2024 ad Ottobre a Faenza

Share

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 4, 5 e 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi faentini contro l’omologazione nel settore musicale

Il 5 e 6 ottobre presso il Palazzo del Podestà (Piazza del Popolo 6, Faenza Ravenna–ingresso libero) il MEI in collaborazione con il Music Day Roma presenta la FIERA DEL DISCO DI FAENZA, la manifestazione dedicata al collezionismo musicale, che riunisce espositori provenienti da tutta Italia e offre una vasta selezione di dischi di musica italiana, rock, progressive, metal, punk, psichedelica, folk, funky, soul, disco dance, hip-hop, jazz, classica, cantautorato e molto altro. Sono previsti incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dibattiti su temi musicali e una sezione dedicata esclusivamente alle etichette indipendenti.

La prima giornata del Forum del Giornalismo, sabato 5 ottobre, inizierà alle ore 12.00 con Life in the Woods e Mark Kostabi che presenteranno il disco “Looking For Gold”. A seguire, alle ore 15.00, l’incontro letterario con Ezio Guaitamacchi per raccontare del libro “She’s a Woman – Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica”, alle ore 16.00 la presentazione di Bruno Casini del libro “Tondelli e la musica” con la moderazione di Walter Gatti e, alle ore 16.30, quest’ultimo presenterà il libro “Assenza. Vita di Claudio Rocchi” moderato da Casini.

In contemporanea alla presentazione del libro di Walter Gatti, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, intorno alle ore 16.00, si terrà l’importante premiazione della Targa Mei Musicletter 2024.

La giornata proseguirà con due ulteriori incontri letterari che vedranno protagonisti Corrado Rustici e Stefano Senardi che presenteranno, rispettivamente alle ore 17.15 e alle ore 18.00, “Breviario del Produttore Artistico” e “La Musica è un lampo”.

La giornata di sabato 5 ottobre si concluderà con due eventi speciali che avranno luogo sul palco principale del MEI a Piazza del Popolo a Faenza, la premiazione per la Miglior Copertina dell’Anno e la consegna del Premio alla Carriera a Carlo Marrale.

Quest’anno, la prestigiosa Targa Mei Miglior Copertina dell’Anno verrà assegnata al pittore statunitense Mark Kostabi per la copertina dell’album “Looking For Gold” di Life In The Woods.

Per la premiazione, Mark Kostabi sarà in collegamento da New York. L’evento si concluderà con l’esecuzione da parte del trio Life In The Wood di alcuni dei brani dell’EP “Looking For Gold”.

Presenti all’incontro anche il produttore del gruppo, Renato Marengo e il giornalista della rivista Classic Rock, Maurizio Becker.

Alcune copie speciali dell’EP dei Life In The Woods, con la firma autografa di Mark Kostabi, verranno esposte e messe in vendita nel corso della Fiera del Disco.

Il chitarrista, compositore e cofondatore dei Mattia Bazar Carlo Marrale riceverà un Premio alla carriera per i 40 anni del brano “Vacanze Romane”, una canzone che ha segnato in maniera indelebile la storia della migliore canzone d’autore, presente nell’album “Tango”, uno dei più innovativi album pop italiani dell’epoca tra canzone d’autore, pop, rock, new wave, elettronica ed un uso della voce unico e straordinario.

Per l’occasione, Carlo Morreale eseguirà dal vivo alcuni storici brani come “Vacanze romane”, “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu” e tanti altri.

Domenica 6 ottobre la giornata inizierà alle ore 10.30 con la presentazione di Gianni Lucini di “Chansons e chansonniers nelle notti di Parigi” per proseguire alle ore 11.00 con la presentazione di “Corso Trieste” e “Na notte infame” di Tommaso Piotta Zanello e alle ore 12.00 con la presentazione di “Still Rocking” di Graziano Romani. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Franco Fasano presenterà “Io amo”, esibendosi in un set acustico, al quale faranno seguito le presentazioni di “Tribal Cabaret” da parte di Tribal e di “Bibbione” con il coinvolgimento di Riccardo Sada e Giuliano Biasin.

Tutti i dischi e i libri presentati saranno disponibili in Fiera, pronti per essere autografati.

Fin dalla prima storica edizione, il MEI, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente ed emergente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime e uniche esibizioni in un festival indipendente fuori da Roma. Durante i suoi 28 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e selezionati da AudioCoop, coordinamento etichette indipendenti, dalla Rete dei Festival, dal circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, insieme a La Squadra per la Musica, il programma in oltre 150 radio Classic Rock on Air.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è realizzato grazie al sostegno e al contributo del Comune di Faenza, l’Unione Romagna Faentina, la Camera di Commercio di Ravenna, Hera, del Ministero della Cultura e della Regione Emilia – Romagna.

I primi Partner del MEI: Siae, Nuovo Imaie, Bcc Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Forlivese, Centro Le Maioliche di Faenza, Meeting dell’Amicizia dei Popoli di Rimini, Voxyl, Coordinamento Stage & Indies, AudioCoop, Aia – Artisti Italiani Associati, Rete dei Festival, Esibirsi, Terapia Artistica Intensiva, Music Day , Acoustic Guitar Village e Classic Rock on Air e tanti altri .

Comunicato Stampa: Michela Maria Roncaglione