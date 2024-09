Gli spettacoli settimanali al Teatro Tor Bella Monaca

Share

Al TBM si apre il sipario sul mese di ottobre. La prima settimana, dal 4 al 6, è corta e presenta tre spettacoli: uno dedicato ai bambini ispirato a “Favole al telefono” di Rodari, l’altro verte sui registri comici, e infine un monologo che combina mimo, danza e musica.

“La felicità”, produzione I due della città del sole, è in programma venerdì 4, sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre. L’autore Eric Assous affida la sua drammaturgia alla regia di Gianfelice Imparato il quale recita sul palco insieme ad Alessandra D’Ambrosio. Luisa e Alessandro, non più giovani, dopo il loro primo incontro hanno passato la notte insieme. Al risveglio si trovano ad affrontare le tipiche insicurezze di chi non sa se la loro prima colazione sia l’inizio di un rituale che condivideranno nel tempo o l’epilogo di un incontro casuale. Di questi momenti ne hanno vissuti tanti. Luisa è separata e Alessandro è in attesa di divorzio ed ha anche tre figlie. In un susseguirsi di bugie, colpi di scena e situazioni paradossali, Eric Assous, in questa pièce estremamente divertente, riesce a descrivere perfettamente l’amore dopo gli “anta”: credono ancora che in un rapporto di coppia possono trovare la felicità? Assistente alla regia: Roberto Capasso; Scene e costumi: Francesca Garofalo.

Sabato 5 ottobre è la volta di “The Laughter”, una produzione “Art De La Joie” Visual Theater Company. Il testo è di Vladimir Olshansky il quale è anche il protagonista del monologo. Un one man show interpretato attraverso il linguaggio del teatro visivo, una combinazione dinamica di mimo, danza e musica. È uno sguardo affascinante sull’arte del clown, ed è l’ evoluzione dalla semplicità dello slapstick alla raffinatezza della commedia metafisica contemporanea.

Conclude la settimana “I piantastorie e la Fantastica del Sig. G”, produzione Teatro Le Maschere | Bloom Theatre, in cartellone per domenica 6 ottobre. La lettura animata da “Favole al telefono” di Gianni Rodari è diretta e interpretata da Tommaso Alfonsi, Natalia Cavalleri e Simona Vitale. Ancora una volta i Piantastorie vengono inviati in missione dal signor G. Nel 2024 anche l’ultima fialetta di Fantastica è evaporata, non ci sono più favole, tanno svanendo le emozioni e i nostri amici devono prendere il cronobus numero 75 e precipitarsi nel futuro: occorre portare nuove fiale di Fantastica e far rifiorire altre buone storie da Favole al telefono, storie che profumano di pace, amicizia, libertà. Un approccio al lascito di Gianni Rodari creativo e suggestivo, un punto di partenza per i piccoli spettatori che aiuti ad immaginare nuovi mondi possibili. Lo spettacolo, agile e breve, si muove tra il recital, il teatro d’attore e il teatro di figura. Musiche originali eseguite dal vivo: Tommaso Alfonsi; Costumi Carla Marchini; Scene: Giuseppe Convertini; Luci: Roberto Pietrangeli; Ombre, pupazzi e oggetti di scena: Amedeo D’Amicis. Spettacolo pret-à-porter per bambini dai 4 ai 10 anni.

