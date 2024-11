Share

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

HOW TO BREAK DOWN INTERNATIONAL MUSIC BARRIERS

con NASRA ARTAN – Head of International A&R di Sony Music Publishing

CLAUDIA ZAFFARANO – A&R Manager di Sony Music Publishing

ALBERTO GRIMALDI – A&R Manager di Sony Music Publishing

LUKAS BL – Producer

Modera NICCOLÒ MURGIA

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

MUSICA E IMMAGINI

Il ruolo dell’editore musicale nell’audiovisivo

tra colonna sonora originale e synch

con VALENTINA IACOACCI – Head of Film & Tv – Sony Music Publishing

SANTI PULVIRENTI – Compositore

SILVIA SIANO – Music Supervisor Cross Productions

TOMMASO RENZONI – Sceneggiatore

Modera MARTA CAGNOLA

SONY MUSIC PUBLISHING è presente all’ottava edizione della MILANO MUSIC WEEK con due panel che si terranno lunedì 18 novembre e giovedì 21 novembre presso 21 House Of Stories Navigli (Via Ascanio Sforza, 7, Milano – inizio eventi ore 18.00 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Lunedì 18 novembre si terrà il panel “HOW TO BREAK DOWN INTERNATIONAL MUSIC BARRIERS”, organizzato da Sony Music Publishing Italy,in cui NASRA ARTAN (Head of International A&R di Sony Music Publishing), insieme a CLAUDIA ZAFFARANO e ALBERTO GRIMALDI (A&R Managers di Sony Music Publishing), analizzerà il lavoro di sviluppo artistico che Sony Music Publishing effettua a livello internazionale. Nel corso dell’evento verranno discusse tutte le attività artistiche che Sony Music Publishing organizza a livello mondiale per il proprio roster di autori, compositori ed artisti. Ospite speciale sarà il producer danese LUKAS BL che ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti del calibro di Kanye West, Gunna, Chris Brown, Shiva, Myke Towers e monti altri. L’obbiettivo del talk è raccontare l’impegno di Sony Music Publishing nel “rompere” le barriere territoriali e creare una nuova comunità globale che si impegna nel fondere le diverse culture musicali. Modera il panel NICCOLÒ MURGIA di Launcher Music.

Giovedì 21 novembre, invece, il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing di Roma organizzerà il talk “MUSICA E IMMAGINI: il ruolo dell’editore musicale nell’audiovisivo, tra colonna sonora originale e synch” che vedrà VALENTINA IACOACCI (Head of Film & Tv – Sony Music Publishing), SANTI PULVIRENTI (compositore), SILVIA SIANO (Music Supervisor Cross Productions) e TOMMASO RENZONI (sceneggiatore) dialogare sul il ruolo dell’editore musicale nell’ambito audiovisivo. Modera il talk MARTA CAGNOLA,giornalista di Radio 24.

La presenza di SONY MUSIC PUBLISHING all’interno del settore cinematografico e televisivo è considerevole da diversi decenni ed è in costante evoluzione. La crescita dell’interesse e dell’attenzione nei confronti della musica per le differenti tipologie di prodotti audiovisivi, ha portato Sony Music Pubishing ad occuparsi, oltre che della produzione di nuove colonne sonore, anche della supervisione e della consulenza musicale al servizio dei diversi Produttori di contenuti audiovisivi.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Bruce Springsteen, AC/DC, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.

