Alessandra Amoroso domani in concerto a Firenze

15 anni di successi e la recente hit scritta per lei da Tananai. Conto alla rovescia per il ritorno di Alessandra Amoroso a Firenze. Giovedì 12 dicembre sarà in concerto al Mandela Forum, nell’ambito del Fino A Qui In Tour che per tutto dicembre la vedrà protagonista nei maggiori palasport dello Stivale.



Il concerto di Alessandra Amoroso al Mandela Forum si svolgerà in concomitanza con la partita Fiorentina-Lask nel vicino Stadio Artemio Franchi. Per agevolare l’afflusso del pubblico, si accederà al Mandela Forum da viale Manfredo Fanti (all’altezza del civico 199) angolo piazza E. Berlinguer, a partire dalle ore 19. Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’arrivo al Mandela con dovuto anticipo, in quanto l’area del Campo di Marte, dove sono situate le due strutture, sarà interessata da chiusure al traffico e divieti di sosta.

I biglietti per la data fiorentina di Alessandra Amoroso (da 39 a 79 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Sarà l’occasione per rivivere brani come “Immobile”, “Comunque andare”, “Sul ciglio senza far rumore” e gli altri grandi successi che hanno scandito tre lustri di carriera, ma anche per ascoltare dal vivo la nuova hit “Si mette male”, firmata da Tananai.

Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i quali Alessandra ha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare.

L’interpretazione di Alessandra, leggera ma sensuale, si tiene sul filo del “detto non detto”, dando vita ad un brano con un’atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell’altro, alla fine…“si mette male”.

Info concerto

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it

Biglietti

Primo settore 79 euro

Secondo settore 72 euro

Terzo settore 69 euro

Quarto settore 59,00

Quinto settore 49 euro

Visione Ridotta 39 euro

Prevendite

Bitconcerti www.bitconcerti.it (tel. 055.667566)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

