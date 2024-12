Share

È disponibile da venerdì 13 dicembre in tutti gli store digitali e in radio “cupido” il nuovo singolo inedito di GINEVRA (Asian Fake/Sony Music Italy).

Il brano, che segue “my baby!”, è un altro tassello che la cantautrice appoggia nel suo percorso verso il nuovo progetto di inediti in uscita venerdì 24 gennaio.

«È una canzone che parla di crescita ed evoluzione, e di quanto sia dolce-amara la vita di tutti i giorni. È un brano dai toni apparentemente leggeri ma che nasconde un filo di malinconia. Lo scenario con cui si apre è un viaggio in auto, il tramonto si vede dallo specchietto e il viaggio non è altro che il tempo che passa, sullo sfondo i miei 30 anni. Cerco di descrivere quella sensazione di sentirsi perennemente bloccati allo stesso punto della storia, come a un semaforo che non cambia colore, mentre le persone attorno a te sembrano aver imboccato la strada giusta e andare avanti alla perfezione» – racconta GINEVRA.

“cupido” è nata nel giro di poche ore grazie al fortunato incontro in studio fra Ginevra e il musicista Iulian Dmitrenco. La produzione è stata poi sviluppata e ultimata dal trio di “my baby!”, Fugazza – Suorcristona – Domenico Finizio. Il risultato è ancora una volta un lavoro corale, a più mani, dal linguaggio pop ma con il suono da band, ispirandosi a progetti come i Radiohead.

L’elemento sonoro principale è la chitarra, lo strumming dell’acustica ma anche l’elettrica che si intrufola sulle parole in modo inaspettato dando carattere alla produzione. Voce e parole s’intersecano, a tratti sporcandosi a loro volta con la distorsione, e diventando più crude, quasi dark, con passaggi come “ed ecco che arriva la freccia, la punta mi sfiora la faccia e poi si conficca nello stesso punto ma di strapparla non ho il coraggio” che si ammorbidiscono, mantenendo una poetica quotidiana, con frasi come “e non ho nessun antidoto immune a te, tu conosci ogni mio punto debole e indosso il mio solito paio di jeans, tu ne fumi un’altra e ci piace così”.

GINEVRA è il progetto della cantautrice Ginevra Lubrano. Torinese di stanza a Milano, GINEVRA (diplomata in canto al CPM Music Institute e con Laurea in Comunicazione e Società, Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali all’Università Statale di Milano) dopo un ep (“Ruins”) pubblicato nel 2019 e uno pubblicato nel 2020 (“Metropoli”) alterna a collaborazioni e lavori da autrice (“Glicine” portata a Sanremo da Noemi nel 2021) un lungo lavoro di ricerca e di studio e un elenco ancora più lungo di esibizioni dal vivo che vanno dal Primo Maggio al Mi Ami Festival passando per il palco del Teatro Ariston di Sanremo (ospite nel 2022 de La Rappresentante di Lista), l’opening all’ultimo Tour di Mahmood e le date che hanno accompagnato l’uscita del suo primo album “Diamanti”, pubblicato il 14 ottobre 2022. IL 15 novembre 2024 esce il singolo “my baby!” per Asian Fake/Sony Music Italy, seguito dal brano inedito “cupido”, disponibile dal 13 dicembre e che anticipa, insieme al precedente, il nuovo album di inediti in uscita venerdì 24 gennaio 2025.

Le sue maggiori influenze provengono dalla musica elettronica di matrice inglese, espandendosi ad ascolti più rock in questa fase del progetto, e si mescolano a una narrativa folk e intimista che affonda le radici nel cantautorato italiano.

