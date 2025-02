“Abracadabra” il nuovo singolo di Lady Gaga

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La superstar vincitrice di 13 Grammy Awards LADY GAGA ha pubblicato stanotte il nuovo singolo e videoclip di “ABRACADABRA”, estratto dal suo nuovo ed attesissimo album di inediti – il settimo in studio – “MAYHEM”, in uscita il 7 marzo.

Caratterizzato da elementi di trance e dance, “ABRACADABRA” è disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica.



Presentato in anteprima in una pausa pubblicitaria per Mastercard durante i GRAMMY Awards, il videoclip funge da sfondo suggestivo per la canzone che dipinge metaforicamente un quadro affascinante delle prove della vita come una grande festa.

“The category is Dance or Die”, dice la cantante all’inizio della clip per poi lanciarsi in una mastodontica coreografia che vede il coinvolgimento di 40 ballerini.

Il videoclip è stato diretto da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, la coreografia è di Parris Goebel.

Progettati da Peri Rosenzweig e Nick Royal, i creativi dietro HARDSTYLE, i costumi di Gaga includono pezzi esclusivi come un mantello bianco ricavato da abiti da sposa vintage, aggiungendo un tocco fashion e di design alla produzione.



L’artista ha trionfato questa notte ai Grammy Awards ricevendo il premio di “Best Pop Duo Performance” per “Die With a Smile” con Bruno Mars, diventata una delle più grandi hit di Gaga, vendendo oltre 2 milioni di copie solo negli USA e accumulando oltre 2 miliardi e 700 milioni di stream totali ad oggi. In Italia il singolo è certificato disco di Platino.

Durante la serata, inoltre, Gaga e Mars si sono esibiti sulle note di “California Dreamin’” in un omaggio a Los Angeles ed in generale alla California, dopo i devastanti incendi dell’ultimo mese.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi