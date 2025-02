Kendrick Lamar protagonista indiscusso dei Grammy Awards

Share



“Il vero trionfatore della cerimonia è Kendrick Lamar”

Rolling Stones



“Il protagonista sui protagonisti è stato Kendrick Lamar”

GQ



“Kendrick Lamar è stato il vincitore più grande della serata”

Forbes



Alla 67° edizione dei Grammy Awards ha trionfato KENDRICK LAMAR, aggiudicandosi ben 5 premi come “Registrazione dell’anno”, “Canzone dell’anno”, “Miglior canzone rap”, “Miglior performance rap” e “Miglior video musicale” per il singolo “NOT LIKE US”. La traccia, diventata un inno culturale nel 2024 e oggetto di discussione per il suo diss verso Drake, ha trionfato in tutte e 5 le categorie in cui era nominata, confermando LAMAR come una delle voci più potenti dell’hip-hop contemporaneo.



Settimana da leone per l’artista che il 9 febbraio 2025 sarà inoltre protagonista dell’halftime show del Superbowl che si terrà al Caesars Superdome di New Orleans. Un grande ritorno su quel palco per LAMAR a tre anni di distanza dalla performance insieme a Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi