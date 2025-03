Rufus Sewell presidente di giuria del Riviera International Film Festival

Share

Sarà l’attore britannico Rufus Sewell il primo grande ospite e il presidente di giuria del Riviera International Film Festival, che si terrà a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio. L’attore britannico (The Diplomat, Scoop, The Tourist, The Legend of Zorro, The Illusionist, L’amore non va in vacanza, Judy) incontrerà gli studenti in una delle masterclass previste dal festival. Insieme a lui, annunciata la presenza anche di Lele Marchitelli, uno dei più grandi compositori italiani di musica per film, che ha firmato le colonne sonore, tra gli altri, di tutti i film e serie di Paolo Sorrentino da La grande bellezza, The Young Pope a Parthenope ma anche il grande successo della scorsa stagione C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

«Sono molto emozionato di partecipare al RIFF’25, un festival che sostiene con determinazione il Cinema Indipendente – spiega Rufus Sewell – Il Riviera International Film Festival fornisce una piattaforma importante a nuove voci e idee innovative che aiutano a mantenere le arti vive e in continua evoluzione. Non vedo l’ora di essere lì, incontrare il team del RIFF e assorbire l’energia generata da questo incredibile evento».

Nella Giuria Ufficiale Film, confermato il giovane artista Pietro Terzini, la cui arte è diventata un fenomeno per la Gen Z e i Millennials. Confermata anche la giovane regista ungherese Hajni Kis, già vincitrice del RIFF 2022 e vincitrice di 2 Hungarian Motion Picture Awards, gli oscar Ungheresi, e di 2 Hungarian Film Critics Awards.

Annunciati anche i primi giurati della Sezione Documentari: la scrittrice e satirista Arianna Porcelli Safonov, che nei giorni del RIFF incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso artistico tra musica, teatro, libri e monologhi e il produttore Wolfgang Knopfler, figura tecnica molto conosciuta e importante nel mondo dei documentari sull’ambiente.

Torna anche quest’anno il Riff Pitch Lab, un format innovativo, pensato per offrire a giovani registi di documentari under 35 l’opportunità di presentare e poi sviluppare i loro progetti, lavorando a stretto contatto con master tutor di altissimo livello, scelti tra professionisti del cinema di livello internazionale. Le principali novità del 2025, annunciate nell’ottobre 2024, sono l’apertura del bando a giovani provenienti da tutti gli stati membri dell’Unione europea e il premio speciale “Blue&Green award” che sarà conferito dalla Commissione europea al progetto vincitore. Due sono le categorie del concorso, Open Stories e Green&Blue, che selezioneranno i migliori sei progetti di ciascuna sezione. I vincitori parteciperanno a un laboratorio guidato dai quattro master tutor – Roberto Pisoni, senior director di Sky Entertainment Channels, Leonardo Godano, Executive Producer Ascent Film e co-fondatore di Groenlandia, Al De Azpiazu, ice President of Distribution & Co-productions at Fremantle International, Anisse Bonnefont, regista, attrice e sceneggiatrice – che perfezioneranno i progetti in vista della presentazione finale davanti a decision makers internazionali durante la prossima edizione del Riff. Open Stories, in particolare, premierà il primo dei tre progetti con una lettera d’impegno di Sky Italia del valore di 5 mila euro, e Green&Blue, concorso in collaborazione con la Commissione europea, premierà con 5 mila euro il primo dei tre lavori per Sky Documentaries. «Siamo contenti che il Riff stia ottenendo una dimensione sempre più internazionale anche grazie al coinvolgimento della Commissione europea a supporto del nuovo concorso Pitch Lab – dichiara Vito D’Onghia, fondatore e Direttore Esecutivo del Riviera International Film Festival -. Si tratta di una collaborazione importante, che dà ulteriore pregio ad un evento che si conferma laboratorio di creatività e trampolino di lancio per i giovani talenti del mondo del cinema del domani». Il termine per partecipare al bando scade il 16 marzo 2025.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea: «Collaborare con Riviera International Film Festival e realizzare una piattaforma di lancio ancora più ampia per i talenti emergenti del cinema documentario europeo, come il premio speciale “Blue&Green award” nell’ambito di Riff Pitch Lab, è uno dei modi per reiterare il sostegno dell’Unione europea (UE) alle industrie culturali e creative. Il premio speciale si allinea alle finalità della sezione MEDIA del programma Europa Creativa della Commissione, che supporta le industrie cinematografiche e audiovisive a sviluppare, distribuire e promuovere le opere europee».

Confermata anche la partnership con CNA. «Siamo orgogliosi di continuare anche quest’anno la collaborazione con il RIFF – dichiara Barbara Banchero segretario Cna Genova -, in particolare sostenendo il Riff Pitch Lab, un evento che grazie al contributo di Cna è nato ed è cresciuto fino a raggiungere una dimensione europea. Un laboratorio di formazione importante che collega giovani produttori cinematografici internazionali con quelli liguri, contribuendo a far crescere il comparto del Cinema e dell’Audiovisivo in Liguria».

Altra grande novità di quest’edizione è il podcast TheSceneggiatori di Edutainment, nuovo appuntamento in partenza dal 3 aprile in cui grandi nomi del cinema italiano (Alessandro Camon, Stefano Sardo, Ludovica Rampoldi, Stefano Bises, Leonardo Fasoli) racconteranno i retroscena, le curiosità e le criticità del proprio mestiere, che spesso resta in secondo piano. Il podcast, prodotto dal Riviera International Film Festival, è condotto da Edoardo Rossi ed è disponibile sulle principali piattaforme digitali e nella sezione dedicata del sito www.rivierafilm.org.

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi srl, Associazione Albergatori Sestri Levante, Consorzio Sestri Levante In e Regione Liguria.

