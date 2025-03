Crime&Comedy al Teatro de Servi di Roma

Share

Doppio appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de Servi il 1° aprile con CRIME&COMEDY di e con Marco Champier e Clara Campi e il 2 aprile con MAURO FRATINI e il suo CI VORREBBE UN MIRACOLO.

Crime & Comedy è il podcast di successo e sviluppato da Clara Campi e Marco Champier, due comici appassionati di true crime e serial killer. Ad un certo punto, Clara e Marco hanno deciso di smettere di spaventare gli amici con la loro raccapricciante passione, puntando piuttosto sul podcast per parlarne con tutti. Così nasce Crime & Comedy, il primo podcast di true crime italiano condotto da due comici, in cui i casi e le biografie sui serial killer sono trattati in modo approfondito e con dovizia di particolari, ma mantenendo – per quanto possibile – un tono leggero e cercando lo spunto comico quanto è presente. Visto il grande sostegno di questi anni da parte dei loro ascoltatori, Clara e Marco sono davvero felici di esaudire le richieste della loro fanbase portando Crime & Comedy direttamente … sul palco! L’evento consiste in una vera e propria puntata del loro podcast in diretta, con la possibilità per il pubblico di interagire con loro e con le storie che racconteranno. Per i primi eventi si focalizzeranno sulle storie dei serial killer più famosi, come Ted Bundy, Richard Ramirez o – rimanendo in Italia – Donato Bilancia, ma non escludiamo la possibilità di organizzare nel futuro rassegne in cui esplorare i casi meno sconosciuti.

In CI VORREBBE UN MIRACOLO, Mauro Fratini ci parla di tempi duri, siamo tutti coinvolti e sconvolti dai cambiamenti epocali che ci stanno imponendo le tecnologie digitali e fatichiamo per ridefinirci come esseri umani che si divertono a vivere. Per andare avanti occorre fare un miracolo al giorno. Non è impossibile se sai come fare, l’importanza che dai alle tue parole è il primo passo necessario per la realizzazione di un miracolo. Il maestro della “Parola” Jesus Christ Superstar ha indicato la via che porta alla verità, ma la verità è scomoda quando afferma che il paradiso terrestre è qui e ora e non nell’aldilà! Purtroppo noi non abbiamo occhi per vedere i miracoli che accadono tutti i giorni, perché se li vedessimo sorrideremo tantissimo invece di disperarci. Una rilettura dei Vangeli in chiave comica che parte da una domanda: oggi Gesù sarebbe considerato il folle figlio di Dio o uno scarso stand up comedian che cerca attraverso la satira di risvegliare le coscienze? In verità in verità vi dico il primo miracolo è sapersi amare. In alto i vostri Cuori!

