MUDEC presenta “Dal muralismo allo street art”

Apre oggi al pubblico Dal muralismo alla street art. MUDEC Invasion, un innovativo progetto espositivo che vede dieci artisti di fama internazionale trasformare gli spazi del museo con opere murali site-specific visibili per soli tre mesi.

Una mostra inedita, nata dalla collaborazione tra Mudec – Ufficio Arte nello Spazio Pubblico del Comune di Milano e 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e prodotta da 24 ORE Cultura con il supporto degli Sponsor Turisanda1924 – parte di Alpitour World e Ford e che vede come Partner Boero, è a cura di Alice Cosmai, esperta di arte urbana e responsabile Ufficio Arte nello Spazio Pubblico del Comune di Milano. La sezione storica iniziale è curata da Silvia Bignami, storica dell’arte.

Dalle radici del muralismo, il percorso ci accompagna alla scoperta dell’evoluzione dell’arte urbana fino ai giorni nostri, attraverso 10 opere di 10 artisti muralisti che hanno interpretato in modo unico e personale il tema del “Viaggio”: Luca Barcellona esplora gli alfabeti come porte d’accesso alle culture; Zoer trasforma il colore in una dimensione temporale; Capo.Bianco gioca con labirinti geometrici per raccontare il viaggio nello spazio; Hitnes porta sulle pareti il movimento fluido della migrazione animale; Mazatl offre una riflessione sul viaggio metafisico; Neethi esplora il tema del pellegrinaggio e della devozione; Cinta Vidal sfida la prospettiva per raccontare il viaggio di leisure; Agus Rucula riflette sul concetto di souvenir; Aya Tarek immagina il concetto di viaggio nell’epoca del neocapitalismo e Mohammed L’Ghacham cattura l’essenza di ricordo e memoria.

Oltre alle opere murali, in mostra sono presenti una serie di video, in cui gli artisti raccontano in prima persona il loro processo creativo e la loro esperienza; un occasione imperdibile per approfondire il “making of” di queste opere uniche e irripetibili.

