“The Woodcutter” il nuovo film di Mirko Alivernini

Il 25 dicembre 2020: il giorno di uscita del nuovo film di Mirko Alivernini “The Woodcutter”.

Il regista romano, autore e produttore del progetto con la sua casa di produzione “Mainboard Production”, regala al pubblico un thriller horror – psicologico in grado di stupire attraverso colpi di scena avvincenti, suspence perenne e interrogativi inquietanti.

Mirko Alivernini, primo prosecutore in Italia della metodologia di ripresa a doppia intelligenza artificiale, attraverso l’uso dello smartphone, regala nel giorno di Natale e per le due settimane successive la possibilità di visionare l’opera cinematografica gratuitamente sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCCNVXLYq1_bRt0vjgu26EBw/): un evento esclusivo per il pubblico che ha la possibilità di scoprire la nuova opera e goderne la bellezza, prima che ritorni a essere a pagamento.

Nel mese di gennaio 2021 il film sarà usufruibile, a pagamento, anche su Amazon Prime.com, oltre che sul canale YouTube.

Per Mirko Alivernini la possibilità donata al pubblico di visionare “The Woodcutter” gratuitamente per due settimane su YouTube è un segno di riconoscenza e un regalo di buon auspicio per il nuovo anno.

Il settore dello spettacolo, infatti, è stato tra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid – 19 e il regista, così come l’intera produzione, è certo che il 2021 darà ulteriore linfa vitale al settore cinematografico, indugiando sulla bellezza dell’arte.

“The Woodcutter” ha per protagonista l’attrice Paola Lavini, candidata al Globo D’oro 2020, affiancata da un cast di talento: Roberto Rizzoni, Enzo Garramone, Domenico Rolando Astone, Fabio Martorana, Luigi Converso, Mauro Mascitti, Giulio Dicorato e Jole Risi.

L’opera è ambientata in un piccolo paesino dello Utah in cui si verifica un cruento fatto di cronaca: lo sterminio della famiglia Gregor da parte di alcuni giovani del luogo.

Mirko Alivernini con “The Woodcutter” vuole allietare i giorni di festa, attraverso una un’opera stupefacente per narrazione e tecnica, in grado di sorprendere ed emozionare.