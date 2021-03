In uscita il libro “Alfred Hitchcock, ritratti di signore”

Share Facebook

Twitter

Una biografia artistica di Alfred Hitchcock, a quarant’anni dalla scomparsa, raccontata attraverso la visione ragionata e appassionata dei suoi film più famosi. Geniale inventore di forme, il Maestro inglese ci ha lasciato con l’insieme delle sue opere una particolare autobiografia dell’anima.

Lo sguardo dell’autore si sofferma in particolar modo sui personaggi femminili, incarnati da alcune tra le attrici più affascinanti del grande schermo, chiamate di volta in volta a reiterare un vago ideale, a dar vita ad un fantasma d’amore.

Il titolo già racconta il volume: Alfred Hitchcock, ritratti di signore, scritto da Rosario Tronnolone. 24 capitoli per altrettante figure femminili che compongono l’universo del cinema del regista.

Rosario Tronnolone è nato a Taranto, ha studiato a Napoli, vive e lavora a Roma. Si è laureato in Lettere Classiche con una tesi in Storia del Cinema all’Orientale di Napoli e ha conseguito il Master in Giornalismo e Comunicazione d’Impresa presso la LUISS Guido Carli di Roma. Per la Radio Vaticana cura un programma settimanale dedicato al Cinema e adattamenti radiofonici di romanzi. Attore e regista, ha messo in scena diversi testi teatrali, tra cui Hedda Gabler di Ibsen, Tradimenti e Vecchi tempi di Pinter, Zoo di vetro e Improvvisamente l’estate scorsa di Williams e 24 ore della vita di una donna di Zweig.