Bianca Atzei “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio

“Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio, il nuovo brano della cantautrice BIANCA ATZEI estratto dall’album “VERONICA”, uscito il 29 aprile, sarà in radio da venerdì 13 maggio.



“Siamo tutte uguali”, che vede la straordinaria partecipazione di Malgioglio, è un pezzo ironico e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il loro debole per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”.

“È una canzone molto sincera, perché quando ci ritroviamo a parlare tra amiche, siamo tutte uguali” commenta BIANCA “‘Malgi’ era l’unico che potesse interpretare perfettamente il testo. Con lui e grazie a lui mi sono sentita libera di dire e fare ciò che volevo. Con il sorriso”.

Il singolo è la decima traccia di “VERONICA”, il secondo progetto in studio della cantante milanese di origini sarde. Un nuovo punto di partenza per lei, che nel disco percorre una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso che è il suo nome di battesimo.

L’album racconta, infatti, la vera anima ed essenza dell’artista la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

“VERONICA” è un disco ricco di duetti, perché lei ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia, ritrovandosi fianco a fianco con gli amici di sempre e conoscendone di nuovi.

Il nuovo progetto custodisce la voglia dell’artista di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé.

Un altro pezzo del puzzle che si aggiunge alla carriera di BIANCA ATZEI, ricco di sfumature, che permette all’inconfondibile voce dell’artista e al suo timbro unico di spaziare tra diverse sonorità mai esplorate prima.

Biografia

Bianca Atzei, classe 1987, nasce a Milano con il cuore in Sardegna. Appassionata di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo, nell’agosto 2012 pubblica il singolo “L’amore vero”, che in poco tempo diventa un grande successo radiofonico.

A seguire, nell’autunno dello stesso anno, esce il singolo “La gelosia” in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà, ad oggi con 13 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2013 arriva la collaborazione con il cantautore Niccolò Agliardi nel brano “Fino in Fondo”e continua quella con Kekko Silvestre, autore per Bianca della sua hit dell’estate “La paura che ho di perderti” che ottiene 16 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Bianca ha partecipato alla 65° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il solo al mondo” e la cover di “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco. Entrambi i brani sono contenuti nel suo primo album, “Bianco e Nero” (Baraonda/Artist First), pubblicato il 12 febbraio 2015.

Nello stesso anno, Bianca duetta con J-Ax nel singolo del rapper milanese, “Intro”. Nel 2017 Bianca ha partecipato alla 67°edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Big” con il brano “Ora esisti solo tu”, certificato disco d’oro.

Nello stesso anno porta avanti un tour di 30 date. Il 15 giugno 2018 esce il singolo “Risparmio un sogno”, scritto da Ultimo.

Il 5 febbraio 2021 esce in collaborazione con i Legno il brano “John Travolta”, a cui segue, il 7 luglio dello stesso anno, “Straniero” in collaborazione con Seryo e il produttore Boss Doms che ne cura l’arrangiamento.

L’8 marzo 2022 pubblica “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti e l’8 aprile “Collisioni” feat. Virginio. Il 29 aprile 2022 esce il suo secondo progetto discografico, “Veronica”, che contiene, tra le altre, le collaborazioni con J-Ax, Arisa, Briga e Malgioglio.