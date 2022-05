Loredana Bertè in concerto al Teatro Verdi di Firenze

“Sono felice di tornare finalmente in teatro col mio nuovo tour Manifesto, nonostante tutte le incertezze che ancora viviamo. In scaletta ci saranno sia i vecchi successi che i brani tratti dal nuovo album. Nuovi video e anche una new entry nella band!

Ci vediamo a teatro e mi raccomando: indossate la mascherina!”.

Loredana Bertè è pronta a mettere in scena, a cantare e a portare sul palco il mondo di oggi, senza filtri ed esitazioni. E Firenze è pronta a riabbracciare ed applaudire un’artista con cui ha, da sempre, ha un rapporto particolare. Appuntamento giovedì 12 maggio al Teatro Verdi di Firenze.

Inizio ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 24,15 a 80,50 euro euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Si recupera il concerto del 16 marzo scorso, posticipato per casi di Covid nello staff dell’artista. Restano validi i biglietti già acquistati.

“Manifesto – Tour Teatrale 2022” segue l’uscita di “Manifesto”, il nuovo album di inediti di Loredana Bertè prodotto da Luca Chiaravalli per Warner Music.

Un album anticipato dal singolo “Bollywood” scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana. “Manifesto è una parola molto importante – racconta Loredana Bertè – addirittura citata già da Dante: per il poeta ‘farsi manifesto’ significa esprimere tutte le proprie idee.

In questo album, attraverso le canzoni, ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature. Chi ascolta può capire molto bene. La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo”.

Quello di Loredana Bertè è un concerto tutto da vivere, raccontare e, certamente, non si dimentica. Il suo repertorio è quello di un’artista che nella musica e nel costume ha sempre anticipato mode e tendenze, ad esempio è stata la prima a portare il reggae in Italia con “E la luna bussò”.

Sicuramente imperdibile e da ascoltare attentamente in quel racconto della donna, della vita delle donne, delle loro esperienze, è il brano “Ho smesso di tacere”, firmato da Luciano Ligabue, un brano che colpisce per la profondità e la forza della scrittura. Ligabue dice di Loredana: “Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato.

Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta”.



Scorrendo la tracklist dell’album, vanno ricordati i featuring contenuti in esso: “Lacrime in Limousine” feat. Fedez, “Donne di ferro” feat. J-Ax, e “Florida” feat. Nitro. Un album che ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica dei vinili e nella TOP 10 della classifica degli album più venduti (dati FIMI/Gfk).

Anche la grafica è esplosiva, con la cover del disco e della locandina del tour, ispirata alla Pop Art (movimento artistico che Loredana ha vissuto in prima persona, avendo frequentato per un lungo periodo la Factory di Andy Warhol.

Quest’ultimo le ha addirittura regalato un videoclip “Movie Movie”, la cui versione integrale si potrà finalmente ammirare nei ledwall durante il concerto), simbolica e allo stesso tempo narrativa. All’interno del booklet del disco, Loredana ha fatto sua una frase di Alda Merini: “Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”, che sintetizza perfettamente la resilienza delle donne e di questa “donna” in particolare.

Loredana è semplicemente Loredana, unica e iconica, con quella voglia di collaborare con i giovani, con le sue battaglie nei confronti di chi attacca chi è diverso, tutto cantato sul palco, intimizzato ed amplificato dalla magica atmosfera che solo il teatro può dare.

Anche la sua performance al recente Festival di Sanremo con Achille Lauro per “Sei bellissima” nella serata dei duetti ha lasciato il segno, per l’intensità dell’interpretazione e la grandissima presenza scenica.

Con lei sul palco Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere e Pierluigi Mingotti al basso.

Info tel. 055.667566 – 055.212320 – www.bitconcerti.it – www.teatroverdionline.it.

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

1° settore 80,50 euro

2° settore 63,25 euro

3° settore 46,00 euro

4° settore 31,05 euro

5° settore visione laterale 24,15 euro

Bitconcerti www.bitconcerti.it – www.tridentmusic.it

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.