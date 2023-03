A Bologna la mostra “Elsa, Morandi e l’Uovoverde”

Share

Il Settore Musei Civici Bologna | Casa Morandi | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna sono lieti di collaborare con Canicola alla mostra e alle attività laboratoriali legate al nuovo volume Elsa, Morandi e l’Uovoverde di Sarah Mazzetti, autrice del pluripremiato I gioielli di Elsa (Canicola, 2017) e vincitrice, tra gli altri, del Premio d’Illustrazione della Bologna Children’s Book Fair nel 2019. Con questa nuova uscita, l’editore inaugura la nuova collana “zero99” dedicata a opere non codificabili, che stanno strette dentro qualsiasi circoscrizione: narrazioni di ampio respiro adatte a essere fruite da un pubblico di lettrici e lettori in erba tanto quanto da un pubblico adulto.

Negli spazi di Casa Morandi (via Fondazza 36, Bologna) e del Dipartimento educativo MAMbo (via Don Minzoni 14), dal 6 marzo al 30 aprile 2023, sono esposti gli originali di Elsa, Morandi e l’Uovoverde, insieme a diversi materiali preparatori. Il volume e la mostra si realizzano con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, conil contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e vengono presentati nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell’illustrazione per l’infanzia che anima Bologna e la Città metropolitana prima, durante e dopo la Bologna Children’s Book Fair. L’esposizione inaugura domenica 5 marzo 2023 alle h 18.00 a Casa Morandi dove lo stesso giorno alle h 16.00 è previsto un incontro-laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni che, insieme a Sarah Mazzetti e alla piccola protagonista Elsa, scopriranno i retroscena del libro immersi nelle stanze della dimora del maestro bolognese e tra i suoi oggetti. Al termine dell’attività, l’autrice firmerà le copie del libro.

Elsa, Morandi e l’Uovoverde è un libro in cui il linguaggio del fumetto si fonde con l’illustrazione, la fotografia e la grafica per dare vita a una storia ispirata al celebre artista Giorgio Morandi. Attraverso uno stile unico che l’ha resa una firma conosciuta e premiata a livello internazionale, Sarah Mazzetti ci racconta frammenti realistici di vita del maestro intrecciati a un piano di racconto fantastico, in cui apparizioni e sparizioni, ingrandimenti e rimpicciolimenti ci riportano all’atmosfera straniante e ipnotica di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ad accompagnare lettrici e lettori di ogni età alla scoperta di uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento c’è Elsa, una bambina di nove anni che irrompe nella quotidianità della vita del maestro e sconvolge la sua routine, fino a trascinarlo in un sogno ambientato in una città sospesa, fatta di bottiglie morandiane diventate edifici giganti.

E così attraverso questa storia, l’autrice rende vive le parole dell’architetto Frank Gehry che in un’intervista afferma: “Quando ho scoperto le opere di Giorgio Morandi sono impazzito, perché disegnava bottiglie che erano essenzialmente edifici di una stanza, creava villaggi di bottiglie…”

Attraverso un dialogo maieutico tra Giorgio Morandi ed Elsa, e le immagini la cui raffinata composizione è frutto di una ricerca assidua e di una viva tensione innovatrice da parte di Sarah Mazzetti, potremo immergerci e riscoprire l’opera di un artista che ha saputo guardare gli oggetti più comuni in un modo sempre rinnovato così da coglierne l’essenza.

Appuntamenti durante BOOM! Crescere nei libri e Bologna Children’s Book Fair 2023:

domenica 5 marzo 2023

Casa Morandi

h 16 laboratorio con l’autrice

h 18 inaugurazione mostra con firmacopie

martedì 7 marzo 2023

Accademia di Belle Arti di Bologna

h 16.30 Incontro con Sarah Mazzetti e Ilaria Del Gaudio

Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

h 19.00 firmacopie di Sarah Mazzetti insieme ad Alessandro Tota

domenica 30 aprile 2023

Dipartimento educativo MAMbo

h 16.00 laboratorio con l’autrice

Sarah Mazzetti è nata nel 1985 a Bologna. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro, in Italia e all’estero, fra cui una Golden Medal della Society of Illustrators di New York, un YCN award, il Premio Gran Guinigi a Lucca Comics per I gioielli di Elsa (Canicola edizioni, 2017) e il prestigioso Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM. Tra le sue pubblicazioni: Il parco della luna (testi di Lucio Dalla, Editore Ciao Discoteca Italiana, 2023), Nella notte di Milano (Marinonibooks, 2021), Lucilla (Fundación SM, 2019), Le vite di Ada (Topipittori, 2019). Insegna Illustrazione all’ISIA di Urbino.

Canicola si occupa di fumetto contemporaneo attraverso un progetto editoriale, promozione di giovani autrici e autori, esposizioni, workshop, laboratori per bambine. Canicola fa rete culturale con festival, gallerie d’arte, musei, istituzioni e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Con il patrocinio di

Con il contributo di



