Fasma fuori oggi “Setiamo”

Fuori ora – al link https://epic.lnk.to/setiamo – il singolo “SETIAMO” (Epic Records/Sony Music Italy), il secondo capitolo del viaggio di FASMA e GG verso il nuovo album “HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!”, in arrivo venerdì 14 aprile e già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add al link https://Epic.lnk.to/hoconosciutolamiaombra.

Un buio che prende la forma di un amore impossibile, un sentimento così forte verso qualcuno che non si può amare è difficile da comprendere, figuriamoci spiegare. Questa consapevolezza non del tutto accettata e la conseguente rabbia emergono nel testo e nelle note pop/rock di “SETIAMO”.

Anticipato da quest’ultimo singolo e da “F.B.F.M.” (https://epic.lnk.to/fbfm), “HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!” è un concept album che mostra FASMA e GG alla ricerca di nuove modalità – musicali e visive – per raccontare la realtà più introspettiva, tingendo di rosso una tela nera di sonorità dark e profonde. Ognuno di noi ha un’ombra al seguito, una parte più oscura che spesso preferiamo nascondere. FASMA l’ha accettata e anzi ora vuole farla emergere, come unico modo di ritrovare noi stessi nella confusione che è la realtà.

“Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi – racconta l’artista – ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce, ed è ciò che ho voluto descrivere in ‘HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!’. Per poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l’ho affrontata anche con paura e alla fine ho portato la luce”.

In questo nuovo progetto la sua attitudine urban si arricchisce di note rock e di elettronica: il sound rimane coerente dalla prima all’ultima traccia, creando non solo un racconto tematico ma anche musicale. Il confine tra paura e amore, bisogno e rifiuto, non è mai fermo nello stesso luogo.



Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Morenike e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica vari singoli, tra cui “Marylin M.” (oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube) certificato disco d’oro. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018, che contiene il brano certificato oro “Ti prometto che un giorno partiremo”. L’artista nel 2020 è stato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano “Per sentirmi vivo”, con cui ha conquistato pubblico e critica. Il singolo, certificato doppio platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia), è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), uscito a marzo 2020 e certificato oro. Nel 2021 Fasma torna sul palco dell’Ariston, tra i protagonisti della 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Parlami”, prodotto da GG e certificato disco disco di platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia). Venerdì 7 maggio 2021 esce il singolo “Indelebile”, seguito, a distanza di quasi un anno, da “Ma non erano te” e “Bimbi Sperduti”, quest’ultimo presentato sul palco del concertone del Primo Maggio di Roma. A gennaio 2023 Fasma torna con il singolo “F.B.F.M” prima di annunciare il suo terzo progetto discografico “HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!” in uscita venerdì 14 aprile per Epic Records/Sony Music Italy. L’artista ha collezionato in totale 280 milioni di stream.