In radio da venerdì il nuovo singolo di Gué

Share

Il nuovo singolo di Gué, in radio da venerdì 31 marzo, promette di mettere d’accordo tutti: oltre ad essere uno dei brani più apprezzati estratti da Madreperla, il suo ottavo album solista, è anche una chicca per intenditori. Mi hai capito o no?, prodotta dalla leggenda dell’hip hop italiano Bassi Maestro, contiene infatti un sample di culto per tutti gli amanti della musica anni ’80: quello di Hai capito o no? di Ron, a sua volta cover italiana di I Can’t Go for That di Hall & Oates.

Ogni nuova uscita di Gué è una garanzia in termini di qualità e risultati, e Madreperla non fa eccezione: pubblicato il 13 gennaio scorso e apprezzatissimo da pubblico e critica, in meno di due mesi dalla sua uscita è stato certificato disco di platino (traguardo che va ad aggiungersi a un’altra certificazione platino per Cookies’n’Cream e a una certificazione oro per il primo singolo estratto, Mollami pt. 2). Omaggio al sound del rap classico degli anni ’90 e dei primi anni ’00, è riuscito a conquistare i seguaci dell’hip hop della prima ora come i giovanissimi fan della musica urban di oggi.

Annunciati gli appuntamenti dal vivo del Guè Live 2023 che, oltre alla data evento che si terrà il prossimo 10 luglio a Milano ( Ippodromo Snai San Siro), lo vedranno toccare da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia.

9 luglio 2023 | TORINO, SONIC PARK STUPINIGI, NICHELINO

10 luglio 2023 | MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO

14 luglio 2023 | L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL Aeroporto dei Parchi

15 luglio 2023 | FERRARA, SUMMER VIBEZ Piazza Trento-Trieste

16 luglio 2023 | ROMA, ROMA SUMMER FEST, CAVEA DELL’AUDITORIUM

22 luglio 2023 | RIMINI, MAMACITA FESTIVAL Rimini Beach Arena

30 luglio 2023 | MONDELLO (PA), WAVE SUMMER MUSIC Sea Stadium 3



12 agosto 2023 | OLBIA, RED VALLEY FEST