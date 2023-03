I Piqued Jacks all’Eurovision Song Contest

Share

L’esplosivo brano “Like an Animal” ha convinto immediatamente tutta la giuria di Una voce per San Marino che non ha avuto alcun dubbio: i toscani PIQUED JACKS hanno così battuto gli altri 20 concorrenti in finale e si sono aggiudicati un biglietto aereo che li porterà a esibirsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool.

I PIQUED JACKS si esibiranno live durante la seconda serata delle semifinali prevista per giovedì 11 maggio, in diretta su Rai 2 e San Marino RTV.



Guarda l’esibizione della band alla finale di Una Voce per San Marino:

Originari della provincia di Pistoia, il quartetto indie-rock – composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria), Little Ladle (basso) – ha all’attivo 4 album e un lungo curriculum dal respiro decisamente internazionale: gruppo spalla per band del calibro di Interpol – che hanno detto di loro: “Great vocals and sound“, Paul Banks – Balthazar e The Boomtown Rats, sono stati la prima band italiana di sempre a esibirsi sul celebre palco del Summerfest di Milwaukee, il più grande festival musicale del mondo, in apertura ai Chevelle.



Altri prestigiosi palchi hanno ospitato negli anni il loro sound esplosivo: Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA).

Ma non solo, durante la loro lunga gavetta hanno avuto l’occasione e l’onore di collaborare con artisti di fama internazionale: il loro ultimo album, Synchronizer (2021), vede alla produzione lo zampino di Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari).



Una voce che è energia allo stato puro, su un tappeto sonoro terribilmente coinvolgente e penetrante.

L’esplosiva “Like an Animal” sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 aprile, via BMG.



Short Bio

I Piqued Jacks sono energia pura. Alt/rock da Pistoia dal respiro internazionale.

Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz, in rotazione su Virgin Radio Italy, BBC Radio e MTV, vincitori di Sanremo Rock, artisti durante i più importanti showcase festival come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA).

Live: prima band italiana di sempre al Summerfest di Milwaukee, il “Festival Più Grande del Mondo” (apertura Chevelle), al Musexpo di Los Angeles, al Lechlade Festival in Inghilterra (apertura The Boomtown Rats di Bob Geldof) e al Living Rock di Tuzla, Romania (apertura Balthazar) con live report su Rolling Stone.

Musica: Everything South (INRI) arriva in collaborazione con Taffo Funeral Services, Particles (INRI) con il Sony Ambassador Paolo Sodi (Andrea Bocelli, Rai) e Sunflower debutta in anteprima su Billboard Italia. L’ultimo album Synchronizer (INRI, mar. 2021) è prodotto da Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari): «visioni oltre il confine» (Rumore).

I Piqued Jacks rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 con il singolo “Like an Animal”.