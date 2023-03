Lorenzo Fragola feat Mameli “Happy”

Share

Venerdì 31 marzo LORENZO FRAGOLA E MAMELI tornano con il nuovo singolo “HAPPY” (Columbia Records Italy / Sony Music Italy) disponibile su tutte le piattaforme digitali.

I due cantautori si presentano con un nuovo brano dal sapore dolceamaro. Dietro sonorità accattivanti, un mood scanzonato e un ritmo ballabile si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza.

Siamo davvero felici di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostralo agli altri fingendoci felici?

L’incertezza per il futuro, la fragilità della felicità e le quotidiane battaglie contro le proprie paure. Sono queste alcune delle tematiche che i due artisti stanno affrontando con la loro musica e lo fanno anche con “Happy”, brano prodotto da entrambi e scritto insieme a Samuele Barracco, Filippo Maria Migliore, Daniele Di Giorgi.

Conterranei, coetanei e soprattutto grandi amici sin dall’infanzia, Lorenzo Fragola e Mameli hanno iniziato un percorso artistico insieme, un’esperienza che li ha portati a pubblicare finora “Luna Fortuna”, “Attraverso, “Testa X Aria”.

LORENZO FRAGOLA, catanese classe 1995, studi al liceo Scientifico e iscrizione al DAMS di Bologna, Fragola si è fatto conoscere dal grande pubblico con la vittoria nel 2014 dell’ottava edizione di XFactor. Dopo il talent pubblica il primo EP omonimo che contiene anche l’inedita canzone “THE REASON WHY” (2 volte Platino). Il successo di XFactor lo porta l’anno successivo a partecipare alla 65ma edizione del Festival di Sanremo, categoria Campioni, con “Siamo Uguali”. Il brano – certificato 2 volte Platino – conferma ad addetti ai lavori e pubblico il talento di Fragola e anticipa l’uscita del primo vero e proprio album di studio dal titolo “1995” e pubblicato il 31 marzo 2015 (certificato ORO). Il disco debutta in vetta alla classifica di vendita italiana e contiene brani cantati sia in Italiano che in inglese. “# Fuori c’è il sole”, singolo estratto dal disco, viene certificato 3 volte Platino e “La Nostra vita è oggi” che viene scelta per accompagnare i titoli di coda del film Pixar “il viaggio di Arlo”. Nel 2016 torna al Festival di Sanremo con “infinite volte” (brano certificato Platino). Il singolo fa parte del nuovo album “Zero Gravity” pubblicato ad un anno di distanza dal precendente lavoro e certificato subito ORO. Dal disco sono stati estratti i singoli “Luce Che entra” (Oro) e “D’improvviso” (2 volte platino). Nel 2017 Fragola si unisce agli hitmaker Takagi e Ketra e ad Arisa per “L’esercito del selfie”, uno dei brani di maggiore successo di quell’estate certificato 3 volte Platino. Nel frattempo, Fragola lavora agli inediti del suo nuovo album “Bengala” (che vedrà la luce nella primavera del 2018) e collabora a diversi progetti paralleli tra cui “Margarita”, il successo di Marracash e Elodie certificato 2 volte Platino che firma in qualità di autore con Marracash, Carl Brave e Franco 126.

MAMELI, all’anagrafe Mario Castiglione, nasce a Catania nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni, a 20 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano. “Inno”, il suo EP di debutto uscito il 26 aprile 2019, in poche ore ha raggiunto la Top 3 su iTunes. Il disco conta oggi su Spotify più di 7 milioni di stream, con i singoli di successo “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta”. “Inno” è caratterizzato da sonorità dal gusto vintage e allo stesso attuali. Dopo un tour instore di presentazione dell’EP, Mameli si esibisce, a luglio, in alcuni importanti festival italiani e, con l’estate, escono nuovi singoli come “Latte di Mandorla” e “Anche quando fuori piove” feat. Alex Britti. Nel corso del 2020 Mameli ha completato la realizzazione del suo primo album “Amacord”, anticipandolo con vari singoli, come “Non ci sei più” e “Record”. L’album completa il filone nostalgico di “Inno”, ma vede un Mameli più maturo umanamente e artisticamente, ad oggi conta 10 milioni di stream. L’anno seguente escono due singoli che vedono due collaborazioni, “Freddo cane” in feat con Rovere, e “Non cambi mai” insieme a Blind e Nashley. Oltre a curare il proprio progetto artistico, sempre nel 2021, troviamo numerose collaborazioni come autore e produttore nel panorama pop italiano.