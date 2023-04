Morgan al Mangiamusica con “Essere Morgan”

Share

Nel dicembre 2021 aveva chiuso la sesta edizione di Mangiamusica, al Teatro Magnani di Fidenza, con il recital “Essere Morgan”. A un anno e mezzo di distanza, Marco Castoldi (in arte Morgan) ritorna in provincia di Parma, ed è tra gli ospiti più attesi di Mangiacinema – Festa del cibo d’autore e del cinema goloso. L’edizione del decennale del Festival più pop d’Italia, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si svolgerà a San Secondo Parmense dal 9 al 18 giugno 2023 (con l’aggiunta della serata d’onore dedicata ai 40 anni di carriera di Isabella Ferrari sabato 24 giugno).

Il cantautore milanese sarà il grande protagonista della serata di domenica 11 giugno, con il recital piano, voce e chitarra “If I can dream”. Il suo concerto, con inizio alle 21 e a ingresso gratuito (come tutti gli eventi del Festival), si terrà nell’agorà dello splendido Museo Orsi Coppini (in caso di maltempo si svolgerà in uno spazio al chiuso che verrà comunicato dagli organizzatori).

PAROLA D’ORDINE: SOGNARE

L’edizione numero dieci di Mangiacinema è dedicata ai sognatori e ai creatori di sogni. “Siamo felicissimi – afferma Negri – di ritrovare Morgan (reduce dal suo programma televisivo “StraMorgan” su Raidue, ndr) a un anno e mezzo dal suo indimenticabile concerto a Mangiamusica. Prendendo il titolo da uno dei brani più struggenti e ‘politici’ di Elvis Presley, il suo recital ‘If I can dream’ sarà qualcosa di unico e sorprendente, che saprà stupirci ed emozionarci. Come d’abitudine, Marco ci porterà ‘altrove’, alla sua maniera”.

Cosa aspettarsi dunque? Qualcosa di imprevedibile e spiazzante, con possibili omaggi a grandi miti (amatissimi da Morgan) come Bowie, Mercury, Elvis, Bindi, Modugno, Battiato, De André. Senza dimenticare il ventennale del suo brano più bello, ‘Altrove’, uscito nel 2003 e giudicato da Rolling Stones la più bella canzone italiana del nuovo millennio”.



LE LOCATION, LE MANGIASTORIE E LE DEGUSTAZIONI GRATUITE

Il Festival si svolgerà negli spazi all’aperto dello splendido Museo Agorà Orsi Coppini e negli spazi comunali della straordinaria e quattrocentesca Rocca dei Rossi. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

La sezione Mangiastorie è curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell’inserto “Gusto”. Ogni Mangiastoria si chiuderà con una degustazione gratuita.

PARTNER 2023

Oltre al sostegno del Comune di San Secondo Parmense, di Coppini Arte Olearia e Fondazione Monteparma, per il decimo anno della kermesse che porta nella provincia di Parma turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, il main partner storico rimane Gas Sales Energia. Mangiacinema è patrocinato dalla Provincia di Parma, dall’Associazione Castelli del Ducato e dall’Associazione Corte dei Rossi.

I Premi Mangiacinema sono realizzati dall’artista Lucio Nocentini.

I media partner sono Radio 24 (con il programma “La rosa purpurea” di Franco Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), il settimanale Film Tv, l’agenzia di stampa Italpress, l’emittente Teleambiente, le testate GustoH24, Italia a Tavola, Gazzetta dell’Emilia & dintorni e Stadiotardini.it.