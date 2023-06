Bugo torna con il singolo “Un Bambino”

Share

Si intitola “Un Bambino” (7 S.r.l. / ADA Music Italy) il nuovo singolo di Bugo, che ritorna sulla scena musicale a modo suo, con la spontaneità e la sincerità che lo hanno da sempre contraddistinto.

A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro discografico, Bugo rompe il silenzio con un brano che non conosce mezzi termini: 100% attitudine rock e 0% sovrastrutture. Armonica, chitarre, basso e batteria sono gli elementi cardine di una canzone nata di getto e registrata in presa diretta da Bugo e la sua band.

Senza giri di parole Bugo ci regala uno sfogo, quanto mai vero e liberatorio: «Questa canzone nasce da una sensazione, un’intuizione arrivata una mattina appena sveglio, come un lampo. Ho sentito il bisogno di scriverla subito. Quello stesso giorno sono andato in studio e l’abbiamo registrata. È stata immediata» commenta il cantautore, che racconta così l’idea dietro al brano «Dopo 3 anni di caos ho avuto l’esigenza di liberarmi di tanti pesi, di divertirmi…e basta! Il mio chitarrista Marco mi ha suggerito un’immagine: tornare bambini. Era perfetta! Anche se diventiamo adulti in noi vive sempre lo spirito bambino. Ed è quello che ci salva. Abbiamo tutti la necessità di ricontattarlo per poter urlare al mondo chi siamo. “Un Bambino” è il mio invito a saltare, ballare, cantare tutti insieme il ritornello, senza pensieri!».

Oltre alla musica, Bugo continua a portare avanti la sua passione per lo sport e per il calcio sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti, che affianca dentro e fuori dal campo.

Bio Bugo

Bugo (Cristian Bugatti) nasce a Rho (MI) nel 1973 ma cresce a Cerano (NO). Partito con il primo album del 2000 dal circuito musicale alternativo, nel 2002 firma per una major e debutta sulla scena nazionale con l’album DAL LOFAI AL CISEI. Per definirlo la stampa conia il neologismo “fantautore”.

Nel 2004 e nel 2006 pubblica due album e continua l’intensa attività live. Il 2008 segna una svolta con l’album CONTATTI. Nel 2011 esce l’album NUOVI RIMEDI PER LA MIOPIA, tra l’altro colonna sonora del film “Missione di pace” presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il giornale britannico The Guardian inserisce Bugo tra i grandi della musica italiana. La rivista Rolling Stone lo definisce “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”.

Nel 2016 pubblica NESSUNA SCALA DA SALIRE, al primo posto nelle vendite dei vinili. Nel 2018 pubblica ROCKBUGO, la prima raccolta ufficiale con i brani più amati riarrangiati in chiave rock.

Nel 2020 esce la PLATINUM COLLECTION con i brani più rappresentativi del repertorio di Bugo.

Bugo partecipa tra i big al Festival di Sanremo 2020 e 2021, e pubblica l’album BUGATTI CRISTIAN.

Comunicato Stampa: MNcomm