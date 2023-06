Gli appuntamenti settimanali di Spirit de Milan

Share

Nuovi appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”, all’insegna della musica dal vivo, della buona cucina, del sano divertimento e del ballo!

MARTEDÌ 6 GIUGNO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO

Alle 22.00 – CRISTAL, AL AIRE LIBRE con 3T TANGO ORCHESTRA: orchestra formata nel 2011 tra Cremona e Milano che tra i componenti vanta, oltre alla classica formazione musicale, una significativa esperienza nel tango ballato. Nel repertorio arrangiamenti mutuati dalle classiche orchestre di tango (Pugliese, D’Agostino, Di Sarli, Fresedo, Biagi, Canaro ecc.) e altri scritti appositamente per il ballo. La selezione musicale è di Tango Dj Giacomo Bombonato.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 8 GIUGNO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 9 GIUGNO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 10 GIUGNO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie. A seguire Swing Dj set con Swingin’ Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 11 GIUGNO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – ultimo appuntamento con HOT JAZZ CLUB: sul palco Claudio Nisi, storico bassotubista del jazz classico italiano, che ha suonato e registrato con i più grandi nomi della storia del jazz, da Gerry Mulligan a Joe Venuti!

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con THE NIGHTHAWKS: energia, carica espressiva e groove si fonderanno insieme per dare vita ad un concerto di grande intensità costruito intorno al rhythm and blues, soul e al jazz.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

